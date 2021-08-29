«Мотор» вышел в финал четырех SEHA-лиги

Клуб из Запорожья выиграл два матча у Татрана





Фото: Мотор

В Запорожье «Мотор» во втором четвертьфинальном матче выиграл у «Татрана» со счетом 29:19.



Первая половина была равной по многим показателям, в том числе по счету – 12:12. Однако второй тайм хозяева выиграли с преимуществом в 10 очков.

Благодаря двум победам «Мотор» впервые сыграет в финале четырех SEHA-лиги.

SEHA-лига, Четвертьфинал. Ответный матч.

«Мотор» (Запорожье, Украина) – «Татран» (Прешов, Словакия) – 29:19 (12:12).

«Мотор»: Мороз (2/2, 50%), Комок (29%); Малашинскас (1/1), Пуховский (2/2), Денисов (1/1), Тильте (0/1), Турченко (1/2), Молина, Кравченко (4/5), Козакевич (3/5), Донцов (4/6), Горига (2/4), Бурзак (2/4), Касай (1/1), Васильев (2/5), Бохан (4/7).

«Татран»: Лебен, Колодети (33%); Сантос (1/2), Пачеко, Фех (5/8), Линарес, Речичар (6/16), Радченко (2/2), Кравчак, Касаткин (1/1), Гарсия (4/7), Михалка (0/1), Кимак-Фейко.

Напомним, что первый матч также прошел в Запорожье и в нем «Мотор» выиграл у «Татрана» со счетом 27:22.