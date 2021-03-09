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Вчера не было важных матчей
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
14:30 Лидс - Челси Окончен 0:0 Окончен
17:00 Кристал Пэлас - Вест Бромвич Альбион Окончен 1:0 Окончен
19:30 Эвертон - Бернли Окончен 1:2 Окончен
22:00 Фулхэм - Манчестер Сити Окончен 0:3 Окончен
14:30 Лидс - Челси Окончен 0:0 Окончен
19:30 Эвертон - Бернли Окончен 1:2 Окончен
22:00 Фулхэм - Манчестер Сити Окончен 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 20/21
14:00 Анже - Сент-Этьен Окончен 0:1 Окончен
18:00 Марсель - Брест Окончен 3:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 20/21
16:30 Вольфсбург - Шальке Окончен 5:0 Окончен
16:30 Унион Берлин - Кельн Окончен 2:1 Окончен
16:30 Майнц - Фрайбург Окончен 1:0 Окончен
16:30 Вердер - Бавария Окончен 1:3 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Герта Окончен 2:0 Окончен
Серия А (Италия) 20/21
16:00 Сассуоло - Верона Окончен 3:2 Окончен
19:00 Беневенто - Фиорентина Окончен 1:4 Окончен
21:45 Дженоа - Удинезе Окончен 1:1 Окончен
16:00 Сассуоло - Верона Окончен 3:2 Окончен
Примерa (Испания) 20/21
15:00 Алавес - Кадис Окончен 1:1 Окончен
17:15 Реал - Эльче Окончен 2:1 Окончен
19:30 Осасуна - Реал Вальядолид Окончен 0:0 Окончен
22:00 Хетафе - Атлетико Окончен 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 20/21
14:00 Минай - Ингулец Окончен 0:1 Окончен
17:00 Ворскла - СК Днепр-1 Окончен 0:1 Окончен
17:00 ФК Львов - Рух Перенесен -:- Перенесен
14:00 Минай - Ингулец Окончен 0:1 Окончен
17:00 Ворскла - СК Днепр-1 Окончен 0:1 Окончен
17:00 ФК Львов - Рух Перенесен -:- Перенесен
Хоккей
НХЛ 20/21
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис Окончен 4:0 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс Окончен 4:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Окончен 6:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс Окончен 2:0 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс Окончен 0:6 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Окончен 0:4 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис Окончен 4:0 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс Окончен 4:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Окончен 6:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс Окончен 2:0 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс Окончен 0:6 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Окончен 0:4 Окончен
УХЛ 20/21
13:00 Ледяные Волки - Кременчуг Окончен 1:7 Окончен
17:00 Донбасс - Днепр Окончен 4:3 Окончен
13:00 Ледяные Волки - Кременчуг Окончен 1:7 Окончен
17:00 Донбасс - Днепр Окончен 4:3 Окончен
Баскетбол
НБА 20/21
03:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс Окончен 102:103 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс Окончен 116:82 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 101:127 Окончен
04:00 Чикаго Буллз - Майами Хит Окончен 90:101 Окончен
04:00 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик Окончен 104:77 Окончен
05:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс Окончен 114:99 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс Окончен 105:100 Окончен
21:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс Окончен 97:119 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс Окончен 102:103 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс Окончен 116:82 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 101:127 Окончен
04:00 Чикаго Буллз - Майами Хит Окончен 90:101 Окончен
04:00 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик Окончен 104:77 Окончен
05:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс Окончен 114:99 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс Окончен 105:100 Окончен
21:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс Окончен 97:119 Окончен
Суперлига 20/21
13:00 Харьковские Соколы - Прометей Окончен 69:94 Окончен
16:00 Днепр - БК Запорожье Окончен 86:69 Окончен
13:00 Харьковские Соколы - Прометей Окончен 69:94 Окончен
16:00 Днепр - БК Запорожье Окончен 86:69 Окончен
Теннис
ATP 2021 (Dubai, UAE, Qualifying)
09:00 Юки Бамбри - Пранеш Гуннесваран Окончен 2:0 Окончен
09:00 Евгений Донской - Рамкумар Раманатан Окончен 0:2 Окончен
09:00 Аль Джанахи Абдулрахман - Томас Фабиано Окончен 0:2 Окончен
09:00 Кристофер О'Коннелл - Кем Илкел Окончен 2:0 Окончен
10:25 Виктор Троицкий - Марк Полманс Окончен 2:0 Окончен
10:30 Омар Аль Авади - Бернабе Сапата Мираллес Окончен 0:2 Окончен
10:30 Раду Албот - Лукаш Лако Окончен 2:1 Окончен
10:45 Михаил Кукушкин - Максим Жанвье Окончен 2:1 Окончен
11:20 Lloyd Harris - Теймураз Габашвили Окончен 2:0 Окончен
12:05 Эмиль Руусувуори - Димитар Кузманов Окончен 2:1 Окончен
12:50 Дмитрий Попко - Блаз Рола Окончен 1:2 Окончен
12:55 Adham Gaber - Лоренцо Джустино Отменен -:- Отменен
12:55 Андреа Вавассори - Лоренцо Джустино Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar)
17:00 Роберто Баутиста-Агут - Николай Басилашвили Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
16:20 Даниил Медведев - Мэтью Эбден Окончен 1:0 Окончен
17:45 Уго Умбер - Пьерр Хьюз Херберт Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Dubai, UAE, Doubles Qualifying)
13:20 Arevalo M / Middelkoop M - Albot R / Fabbiano T Отменен -:- Отменен
15:00 Бхамбри Ю / Шаран Д - Сонего Л / Вавассори А Окончен 0:2 Окончен
16:05 Arevalo M / Middelkoop M - Теймураз Габашвили / Попко Д Окончен 2:1 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
19:10 Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х - Эбден М / Рейд М Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
22:00 Факундо Баньис - Федерико Дельбонис Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
03:00 Elisabetta Cocciaretto - Эжени Бушар Окончен 0:2 Окончен
05:00 Сара Соррибес Тормо - Мари Боузкова Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:00 Перес Э / Шарма А - Санчес М / Фанни Столлар Окончен 2:1 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
17:00 Барбора Крейчикова - Гарбин Мугуруса Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (St. Petersburg, Russia, Qualifying)
10:00 Яна Фетт - Калья Буйюкаксай Окончен 1:2 Окончен
10:00 Син Ю Ванг - Марина Мельникова Окончен 2:0 Окончен
11:20 Clara Tauson - Ekaterina Shalimova Окончен 2:0 Окончен
13:05 Екатерина Горгодзе - Лесли Керхов Окончен 1:2 Окончен
13:10 Наталья Вихлянцева - Валерия Савиных Окончен 1:2 Окончен
15:20 Катинка Вон Дейхманн - Арина Родионова Окончен 0:2 Окончен
15:20 Анастасия Гасанова - Laura-Ioana Paar Окончен 2:0 Окончен
17:00 Моника Николеску - Ана Конюх Окончен 0:2 Окончен
17:00 Виктория Томова - Alina Charaeva Отменен -:- Отменен
17:05 Kamilla Rakhimova - Александра Крунич Окончен 2:1 Окончен
18:30 Наталия Костич - Жаклин Адина Кристиан Окончен 0:2 Окончен
19:15 Polina Kudermetova - Магдалена Фреч Окончен 0:2 Окончен
19:50 Sofya Lansere - Alina Charaeva Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
15:00 Гуарачи А / Юрак Д - Ксю Ю / Янг Ж Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Monterrey, Mexico, Qualifying)
18:00 Кристи Харим Анн - Усуэ Майтан Арконада Окончен 0:2 Окончен
18:00 Леони Кунг - Анна-Лена Фридсам Окончен 2:0 Окончен
18:00 Виктория Голубич - Анна София Санчез Окончен 2:0 Окончен
19:15 Леся Цуренко - Катарчина Кава Окончен 2:0 Окончен
19:30 Марсела Закариас - Маяр Шериф Окончен 0:2 Окончен
20:00 Сара Эррани - Харрье Дарт Окончен 0:2 Окончен
21:10 Kaja Juvan - Ольга Говорцова Окончен 2:1 Окончен
21:25 Мария Камила Осорио Серрано - Xiyu Wang Окончен 2:1 Окончен
21:35 Алиона Болсова Задойнов - Кристина Кучова Окончен 0:2 Окончен
21:45 Коко Вандевеге - Ирина Мария Бара Отменен -:- Отменен
23:00 Греетье Миннен - Elisabetta Cocciaretto Отменен -:- Отменен
23:15 Фернанда Контрерас Гомес - Анна Калинская Окончен 0:2 Окончен
23:25 Лара Арруабаррена-Весино - Elisabetta Cocciaretto Окончен 2:0 Окончен
Сейчас нет матчей
Сейчас нет важных матчей
Хоккей
НХЛ 20/21
02:00 Флорида Пантерс - Чикаго Блэкхокс Окончен 4:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Окончен 2:5 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс Перерыв 0:1 Перерыв
02:00 Флорида Пантерс - Чикаго Блэкхокс Окончен 4:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Окончен 2:5 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Вегас Голден Найтс Перерыв 0:1 Перерыв
Баскетбол
НБА 20/21
02:30 Атланта Хоукс - Сакраменто Кингз 4-я четверть 121:106 4-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Портленд Трэйл Блэйзерс 3-я четверть 81:85 3-я четверть
02:30 Атланта Хоукс - Сакраменто Кингз 4-я четверть 121:106 4-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Портленд Трэйл Блэйзерс 3-я четверть 81:85 3-я четверть
Теннис
ATP 2021 (Acapulco, Mexico, Qualifying)
02:20 Алехандро Гонсалес - Рэймонд Сармиенто 3-й сет 1:1 3-й сет
03:10 Джейсон Юнг - Фредерико Феррейра Сильва 2-й сет 0:1 2-й сет
03:30 Lorenzo Musetti - Хуан Алехандро Эрнандес Серрано 2-й сет 0:1 2-й сет
03:40 Джоао (Пор) Соуса - Михаил Зверев 1-й сет 1:0 1-й сет
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
03:00 Эжени Бушар - Сара Соррибес Тормо 2-й сет 0:1 2-й сет
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
14:00 Саутгемптон - Брайтон Запланирован -:- Запланирован
16:00 Лестер - Шеффилд Юнайтед Запланирован -:- Запланирован
18:30 Арсенал - Тоттенхэм Запланирован -:- Запланирован
21:15 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Запланирован -:- Запланирован
16:00 Лестер - Шеффилд Юнайтед Запланирован -:- Запланирован
18:30 Арсенал - Тоттенхэм Запланирован -:- Запланирован
21:15 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Запланирован -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
14:00 Ним - Монпелье Запланирован -:- Запланирован
16:00 Дижон - Бордо Запланирован -:- Запланирован
16:00 Лорьян - Ницца Запланирован -:- Запланирован
16:00 Ренн - Страсбур Запланирован -:- Запланирован
16:00 Ланс - Мец Запланирован -:- Запланирован
18:05 Монако - Лилль Запланирован -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Нант Запланирован -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 20/21