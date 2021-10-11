Андронов: «Победа над Францией была в руках, она была такой реальной, но ускользнула»
Тренер сборной Франции: «У команды Украины очень хорошее будущее»
Оливье Крюмбольц – о победе в матче квалификации на Евро-2022
08:58
Оливье Крюмбольц / Фото - ФГУГлавный тренер женской сборной Франции Оливье Крюмбольц в интервью пресс-службе ФГУ прокомментировал тяжелейшую выездную победу в матче 2-го тура группового раунда отбора на Евро-2022 против команды Украины (28:25).
«Мы не показали хорошей игры, мы были намного лучше в матче против Чехии (в предыдущем туре отбора на Евро-2022). Но это логично: сейчас мы играли в Украине и дорога была довольно длинной. Но самое важное для нас – результат, мы выиграли. В конце матча мы были лучше благодаря защите 5-1, на которой специализируется наша команда».
«Однако у Украины очень хорошая сборная, молодая. Очень хорошо атакующая игра. Было сложно защищаться против этой команды. У вас есть очень хорошее будущее».
«Специализация сборной Франция – это защита 5-1 и быстрые отрывы. Когда защита 5-1 действует хорошо, мы забиваем голы с быстрых контратак. И мы выиграли благодаря этому».
Отметим, что украинки весь матч на равных играли с олимпийским чемпионом Токио-2020, и были очень близки к победе в этом матче.
Напомним, в матче 1-го тура квалификации Евро-2022 подопечные Андронова на выезде обыграли мощную сборную Хорватии (23:22).
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