Буйненко и Акименко сменили клубы
Левый полусредний сборной Украины пополнил ряды «Маккаби» из Димоны
Экс-игрок «Мотора» спустя пару месяцев покинул кувейтский «Аль-Араби»
08:43
Евгений Буйненко / Фото - ФГУЛевый полусредний сборной Украины Евгений Буйненко подписал контракт с израильской командой «Маккаби» из Димоны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Буйненко защищал цвета «Пермских Медведях» в российской Суперлиге. В сентябре стало известно о переходе гандболиста в кувейтский «Аль-Араби».
В резюме украинского гренадера также выступление в ЗАСе, ZTR, «Портовике», «Моторе» – в зарубехных клубах «Кехра» (Эстония), «Штиинца» (Д2, Румыния), «Аль-Вехда» (Саудовская Аравия), «Орошхаза» (Венгрия) и «Хробры» (Польша).
Напомним, 29-летний гандболист был вызван Михаэлем Биглером в сборную Украины для подготовки к чемпионату Европы-2022.
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