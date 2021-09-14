Савукинас: «Шебетич дебютировал за «Мотор». Надеемся, что уже в игре с «Порту» он нам поможет»
Не изменяя традициям. «Мотор» – в топ-8 лучших клубов Европы по версии EHF
На вершине рейтинга победители прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов
16:40
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.comПеред стартом мужской Лиги чемпионов сезона-2021/22 официальный сайт EHF опубликовал рейтинг сильнейших команд Европы.
В топ-10 лучших клубов Старого континента вошел и запорожский «Мотор». Запорожцы оказались на восьмой строчке.
Первое место в рейтинге сильнейших команд Европы эксперты отдали немецкому «Килю», второе – венгерскому «Веспрему», третье – испанской «Барселоне».
Топ-10 лучших мужских команд Европы:
1. «Киль» (Германия)
2. «Веспрем» (Венгрия)
3. «Барселона» (Испания)
4. «Виве Кельце (Польша)
5. ПСЖ (Франция)
6. «Ольборг» (Дания)
7. «Пик Сегед» (Венгрия)
8. «Мотор» (Украина)
9. «Монпелье» (Франция)
10. «Загреб» (Хорватия)
Напомним, следующий матч флагман украинского гандбола проведет в Лиге чемпионов. 16 сентября «Мотор» в Запорожье сыграет с «Порту». Начало – в 19.45
Накануне в Финале четырех SEHA-Лиги «Мотор» завоевал бронзу. В матче за 3-е место запорожцы обыграли белорусский «Мешков Брест» со счетом 31:20.
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