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Невероятный Хансен установил рекорд полуфиналов Олимпийских игр. Датчанин – лучший бомбардир в истории турнира

Левый полусредний ПСЖ побил достижение немца Уве Генсхаймера

Olympics Токио-2020
07:55
Невероятный Хансен установил рекорд полуфиналов Олимпийских игр. Датчанин – лучший бомбардир в истории турнира
Миккель Хансен / Фото - gettyimages.com
После полуфинальных матчей мужского олимпийского турнира на Олимпийских играх в Токио звездный датчанин Миккель Хансен возглавил список бомбардиров турнира. В его активе 52 гола в 7 матчах.

Хансен, результативно сыгравший с португальцами, возглавил список лучших бомбардиров в истории олимпийских турниров.

Следом за ним идут два игрока, чьи команды уже завершили выступление на Играх-2020, – норвежец Сандер Сагосен (43 гола) и швед Хампус Ванне (41). 

Отметим, что левый полусредний ПСЖ установил рекорд по заброшенным мячам в олимпийском полуфинале. Он побил рекорд немца Уве Генсхаймера, который в Рио-2016 отметился 11 голами в ворота французов.

Напомним, в полуфинале Токио-2020 сборная Дании в основное время обыграла команду Испании – 27:23

В золотом матче турнира подопечные Николая Якобсена встретятся со сборной Франции. Начало матча – в 15.00.
Владимир Кириченко
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Миккель Хансен

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