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«Никогда не скажу, что сборная Украины сильнее Литвы. Не получите такого ответа». Развернутое интервью с Малашинскасом

О Евро, личных и командных трофеях
Гандбол
08 января 10:48
«Никогда не скажу, что сборная Украины сильнее Литвы. Не получите такого ответа». Развернутое интервью с Малашинскасом

Титул MVP в Украине и Литве, исторический выход со своей сборной на Евро-2022, яркий заплыв в предновогодней части Лиги чемпионов. Поводов набрать номер сегодняшнего героя собралось настолько много, что мы решили убить всех зайцев одним выстрелом. Игорь Грачев для XSPORT.ua душевно побеседовал с разыгрывающим запорожского «Мотора» и сборной Литвы Айденасом Малашинскасом.

Айденас, ты сейчас в Вильнюсе. Чему была посвящена недавняя открытая пресс-конференция?

Нашему предстоящему выступлению на чемпионате Европы. Мы рассказывали о сборах, нашей подготовке. Много интервью национальным телеканалам. Завтра рано утром мы должны были отправиться в Исландию на два товарищеских матча, но после отмены рейса и общей обстановки в Европе созвонились с представителями местной федерации и решили не рисковать. В их стране растет число зараженных. Настроение пока неоднозначное.

В голосе тревога.

Переживаем, что, если сейчас кто-то заболеет, чемпионат для него завершится. И вообще пока не ясно, сам чемпионат, не аут ли. Насколько я знаю, 9 января будет последнее собрание ЕГФ, на котором расставят все точки над «i» относительно Евро-2022.

К чему склоняешься больше?

Я очень долго ждал шанса сыграть на большом турнире. И вот он выпал. Так что я бы рискнул – мне хочется играть.

На Евро-2022 отправляешься с третьей дозой вакцины?

Да, привился Pfizer’ом перед Рождеством.

Я правильно понимаю, что несмотря на то, что ты лучший снайпер в истории сборной Литвы, в роли капитана на Евро выступит твой партнер?

Гердас Бабарскас из французского «Шамбери». В сборной он уже долго, и мы решили, что лучше назначить молодого. К тому же, Гердас прекрасно себя чувствует в общении с журналистами. Как раньше было? Выбрали капитана, ему – за 30. Через несколько лет снова ищем капитана. И так постоянно. Мне – 35, и когда ко мне обратились, я отказал по вышеуказанной причине. Через год-другой придется искать нового капитана. Бабарскаса все ребята поддержали. Я ему помогаю. По сути, я его правая рука, но у меня другие обязанности в сборной.

У вас оптимальный состав за исключением моторовца Йонаса Трухановичюса?

Пожалуй.

Когда последний раз с ним общался?

Буквально несколько минут назад перед пресс-конференцией. Он успешно прооперирован и завтра (беседа состоялась 5 декабря. – Прим.авт.) его выписывают из клиники. Месяц пробудет дома, а потом вернется в Каунас, где его оперировали, и там уже начнет непростую реабилитацию. Надеюсь, что ему хватит позитива все вытерпеть. Для восстановления потребуется определенная психологическая подготовка.

Такую сложную операцию проводили в Каунасе?

Наш местный хирург зарекомендовал себя с лучшей стороны у топ-спортсменов. У него много связей с коллегами из других стран. Знаю, что по проблемам Йонаса он звонил в США, показывал снимки. Словом, классный специалист и важно – условия для восстановления в Каунасе на высшем уровне. Кстати, лично знаком с реабилитологом, который будет работать с Йонасом. Оттого вера в его полноценное возвращение укрепляется.  

Напомни, что у него за проблемы с коленями?

Сложно сформулировать на русском языке... В общем, у него три в одном. Там и кость надо было выравнивать, и хрящи почистить. Плюс ко всему – задние связки сшивали.

***

В СМИ проскакивала информация, что Федерации гандбола Литвы не хватает средств для подготовки к Евро. Фигурировала даже сумма в 70 000 евро...

Ох, какая тема... Я приезжал в свое время в сборную, когда условия были гораздо хуже, чем сейчас. Прям гораздо. Однако сейчас проблема обеспечения рассматривается под другим углом – мы попали в финальную часть чемпионата Европы, а под нее необходима другая финансовая поддержка. Например, те же сборы. Раньше у нас их вообще не было, потому что мы никуда не попадали. С позиции игрока сборной скажу так: условия у нас очень хорошие. Появились спонсоры и, видимо, ситуация разрешилась положительно. Никаких нареканий относительно подготовки – питание, экипировка, качество сборов. Какая ситуация внутри федерации, остались ли долги – я не знаю. Мы и сами услышали о потенциальных проблемах только из уст представителей федерации, ведь мы приезжаем на сборы – для игроков все есть.

Нам так не жить – в Украине приоритеты расставлены с точностью наоборот.

Так или иначе, вы шикарно живете раз игроки калибра Денисова и Козакевича сборной не нужны.

Совсем коротко о Лиге чемпионов. На зимнюю паузу «Мотор» уходит с урожаем в 8 очков. Казалось бы, достаточно для зоны комфорта. На деле же – никаких гарантий плей-офф и сложный календарь в концовке. Учитывая твою склонность аналитически мыслить, 8 пунктов хватит?

Именно поэтому я старался не размышлять. Мы и «Динамо» Бухарест обыграли «Веспрем», «Порто» отобрал очки у «Барсы». Как?! После этого сказал себе: «Айде, лучше ничего не анализируй, а лучше смотри на свои игры и старайся набирать очки с командой». Если такая непредсказуемость станет тенденцией, то будет просто... Самостоятельно подбери слово. В общем, плохо будет. Я рад, что мы имеем 8 очков. Могло быть больше, но могло быть и меньше. Я склонен больше радоваться улову. Хотя вероятнее всего, такого количества очков вряд ли будет достаточно для плей-офф.

***

Знаешь, сколько трофеев ты завоевал в Украине?

Командным титулам потерял счет. В памяти пока остаются зарубы с ЗТР. Чтобы выиграть запорожское дерби, надо было хорошенько попотеть. Сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Хотя для украинского гандбола в целом необходимо радоваться, что есть «Мотор». Словом, если с подсчетом золота чемпионата Украины еще не так сложно, то Кубки и Суперкубки тяжело подсчитать. Самому любопытно – и сколько же?

Побуду твоим трофеекалькулятором: шесть чемпионатов, шесть Кубков и шесть Суперкубков Украины. Получается – 18 титулов. С индивидуальными наградами, предположу, проще разобраться?

Их не так много – так что полегче. Выделю два звания MVP сезона в Украине. Вот совсем недавно получил в четвертый раз приз лучшему игроку Литвы.

Кого отметили в женском разряде?

Аудингу Кнюбайте из «Жальгириса».

Знаком с ней?

Здороваемся, но не настолько близко знаком, чтобы сесть и обсудить гандбольные дела. Я женским гандболом интересуюсь вскользь. На недавнем ЧМ-2021 полностью смотрел только финал между Норвегией и Францией.

А знаешь, кто выиграл МВП в Украине параллельно с тобой?

Вратарь. Если я не ошибаюсь, Гладун?..

Признаюсь, я был убежден, что засыпешься на этом вопросе.

То, что она творила в воротах сборной Украины, заставило ее запомнить.

Мария Гладун не скрывала, что данная награда была одной из целей на сезон. Что для тебя значит быть отмеченным лично?

В моем возрасте на индивидуальных наградах совершенно не концентрируешься. Безусловно, очень приятно, когда тебя отмечают отдельно, но сейчас другие приоритеты. Будь мне 24, признаюсь, размышлял бы по-другому. Сейчас мозг уже работает с позиции опыта, а не голода к личным наградам.

У тебя сейчас два титула MVP в Украине, у Бориса Пуховского – три. В этом сезоне ты точно будешь среди претендентов на это звание. Ты ближе к тому, что я хочу догнать СуперБорю, или – пусть выиграет тот, кто, как ты говоришь, голоден?

Говорю сейчас абсолютно без заигрываний: никогда не думал, что я или Пуховский должны выигрывать подобные звания. Объясню, почему. Как называется номинация? Лучший игрок ЧЕМПИОНАТА Украины. И как можно нас выделять, если мы в нем почти не участвуем? (Малашинскас сыграл только в трех играх из 11-ти в нынешнем сезоне ЧУ и семи из 22-х – в прошлом. – Прим.авт.).

Давай рассмотрим на примере НБА. Берем лучшего на сегодняшний день баскетболиста – Стефена Карри из «Голден Стейт». Если бы он не сыграл даже половины матчей, оставаясь потенциально лучшим, ему ни за что бы не дали MVP сезона. В нашем случае респонденты отдают звание «Лучший игрок года в Украине», беря в учет выступления в Лиге чемпионов, но точно не за успехи в Суперлиге. Если бы я в ней играл, то я мог бы быть лучшим. Причем я очень хочу постоянно выступать и быть в тонусе, но нам нельзя из-за лимита на легионеров.

Мы обсуждали эту тему с Захаром [Денисовым], и он согласен с моей позицией. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я склоняюсь к тому, чтобы отдавать звание по-честному – тому, кто проявил себя в отдельном соревновании, за которое и вручают награду.

***

Где ты встречал Новый год?

Дома – с женой. И, конечно же, с любимым йоркширом. Зовут Парис. Как Париж.

Перечитав все прошлые интервью, могу сделать вывод, что ты домосед – частенько зимний отпуск проводишь в родной Литве.

Можно сказать, домосед. Жена – постоянно в Литве. Приезжая домой, выбраться куда-то вместе сложно из-за того, что супруга работает. К тому же, гандбол лишает свободного времени – сборная, клуб... Иной раз отпрашиваюсь на пару дней, чтобы увидеть близких, съездить в гости к бабушке. Во время летнего отпуска я не против покататься по миру. Однако учитывая ситуацию с вирусом, второй год остаемся с женой дома. Недалеко от моря, где мы живем, снимаем номер в гостинице, где есть спа. Очень даже неплохой отдых получается. Без риска застрять в какой-нибудь стране. Да и в плане здоровья – намного безопаснее.

Твой самый крутой отдых вне Литвы?

На Мальдивах понравилось. Прежде всего своей приватностью. Не люблю, когда много людей вокруг. Мы ездили летом, когда там не сезон. Так вот, кроме нас, рядом отдыхали от силы четыре пары. По сути, остров оказался в нашем полном распоряжении. Редкое спокойствие, которое нарушали только попугаи (улыбается).

Я тебя несколько лет назад спрашивал, кто окажется быстрее на мэйджоре – Украина или Литва. Теперь спрошу так: кто окажется в итоговой классификации Евро-2022 выше – Украина или Литва?

Думаю, ты знал ответ заранее. Конечно, Литва.

То есть случись очный поединок, то фаворит очевиден?

Ну раз шутим, то шутим до конца. Никогда не скажу, что вы сильнее нас. Не получишь такого ответа. Я с уважением отношусь к сопернику, тем более почти всех украинцев я знаю лично, но когда речь идет о нашей национальной сборной – тут, пожалуйста, будь осторожен (улыбается).

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Визитка

Айденас Малашинскас родился 29 апреля 1986 года в Утене (Литва). Амплуа – разыгрывающий. Выступал за команды: Lusis (Каунас, Литва), «Гранитас» (Каунас, Литва), «Ирун Бидасоа» (Д2, Испания), «Гранольерс», «Логроньо», «Пуэрто Сагунто» (все – Испания).  

Игрок национальной сборной Литвы (ее исторический снайпер) и «Мотора» (Запорожье). С 378-ю мячами Малашинскас занимает 2-е место в списке топ-снайперов в еврокубковой истории «Мотора».

Дважды чемпион Литвы в составе «Гранитаса» (Каунас).

Лучший новичок Лиги АСОБАЛ в составе «Гранольерса» (Испания). Вице-чемпион Испании в составе «Логроньо». Третий бомбардир Лиги АСОБАЛ в составе «Пуэрто Сагунто» (Испания).

Четырежды лучший игрок Литвы (2016, 2017, 2018, 2021). Лучший игрок украинской Суперлиги (2018, 2021).

Чемпион Украины (6): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Обладатель Кубка Украины (6): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Обладатель Суперкубка Украины (6): 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021.

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Айденас Малашинскас Мотор

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