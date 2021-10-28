Новий віцелідер у жіночій Суперлізі: огляд туру

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняБудущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 18 лет стал чемпионом мира
матч-центр
Вчера 26
Сейчас 0
Сегодня 22
Завтра 23
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ницца - Марсель 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Сампдория - Аталанта 1:3 Окончен
19:30 Ювентус - Сассуоло 1:2 Окончен
21:45 Эмполи - Интер 0:2 Окончен
21:45 Лацио - Фиорентина 1:0 Окончен
21:45 Кальяри - Рома 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Мальорка - Севилья 1:1 Окончен
20:00 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Окончен
21:00 Бетис - Валенсия 4:1 Окончен
22:30 Реал - Осасуна 0:0 Окончен
Хоккей (8 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Калгари Флэймс 3:5 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:5 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 1:3 Окончен
03:30 Нэшвилл Предаторс - Сан-Хосе Шаркс 3:1 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Виннипег Джетс 3:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Монреаль Канадиенс 5:1 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Миннесота Уайлд 2:3 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Мариуполь 4:1 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс 112:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз 98:106 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс 116:106 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс 121:125 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 122:110 Окончен
Теннис (3 события из 39) показать все
ATP 2021 (St. Petersburg, Russia)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:05 Марин Чилич - А. Рамос-Винолас 2:0 Окончен
16:50 Адриан Маннарино - Карен Хачанов 0:2 Окончен
WTA 2021 (Courmayeur, Italy)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:30 Даяна Ястремская - Катерина Козлова 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Наполи - Болонья -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Леванте - Атлетико -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 15) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Бостон Брюинс 4:1 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Детройт Ред Уингс 2:3 Окончен
02:30 Чикаго Блэкхокс - Торонто Мейпл Лифс 2:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 2:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Филадельфия Флайерс 3:5 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
19:00 Днепр - Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 111:120 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардз 107:116 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Майами Хит 93:106 Окончен
02:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Атланта Хоукс 99:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Индиана Пэйсерс 118:100 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Миннесота Тимбервулвс 108:113 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс 123:115 Окончен
05:00 Финикс Санс - Сакраменто Кингз 107:110 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 116:96 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Кливленд Кавальерс 79:92 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Днепр - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 32) показать все
WTA 2021 (Cluj Napoca 2, Romania)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:00 Мона Бартель - Марта Костюк 0:2 Окончен
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Лилль -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 Полесье - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Волынь - Агробизнес -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Прометей - Кривбасс -:- Запланирован
18:00 БК Запорожье - Николаев -:- Запланирован
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - БК Одесса -:- Запланирован

Новий віцелідер у жіночій Суперлізі: огляд туру

Про божевільні кидки, підготовку до Єврокубка та штрафні відтискання  
Гандбол
14:59
Новий віцелідер у жіночій Суперлізі: огляд туру Репортаж
Фото – Федерація гандболу України

3-й тур чемпіонату України з гандболу у жіночій Суперлізі сезону 2021/2022 поки не завершено. Ігри для київських команд – «ТНУ-ДЮСШ» і «Спартака»  перенесені на 19-20 листопада. Однак лідери (перша четвірка турнірної таблиці) вже зіграли (22-23 жовтня).

Вразила херсонська «Дніпрянка»: у себе вдома двічі перемогла. Ще й кого! Ужгородські «Карпати» – семиразового срібного призера Суперліги.

«Дніпрянка» Херсон – «Карпати» Ужгород 31:27 (13:14) та 34:27 (18:17)

Напевно, в шоку й головний тренер херсонських піраній Борис Милославський:

За останні 15-20 років «Дніпрянка» вперше виграла у «Карпат» обидва матчі вдома, – прокоментував він для сайту Федерації гандболу України (ФГУ).

Фото – Федерація гандболу України
Фото – Федерація гандболу України

Хоча про шок – це радше задля гарного слівця. Перемога закономірна, коли добре грають лідери, й молодь не підводить. Серед лідерів Милославський відзначив на воротах Тетяну Чорнявську, у захисті – Тетяну Ткач, Анастасію Калигіну, у  нападі – Анну Дябло, на лівому краю – Віолетту Комарову. Наприклад, Дябло і Комарова у першому матчі на двох забили 14 голів (8 – Дябло, 6 – Комарова). Чудово проявила себе й молода голкіперка Анастасія Кальченко: 4 узятих пенальті.

І чи не найголовніший козир «Дніпрянки» у цьому турі – дебют лівої напівсередньої Ірини Морозенко. Ще після 2-го туру Милославський розповідав Хsport про те, що Ірина почне виступати вже з наступних ігор, оскільки повністю відновилася після березневої операції (травмувалася наприкінці 2020  року у матчі з «Карпатами»).

У неї – божевільні кидки: швидкі, в чоловічому стилі. Її ККД за кидками – найвищий, – розповів Милославський ФГУ.

Головний тренер «Карпат» Борис Петровський також відзначив добру гру суперника, однак зауважив, його команда підійшла до туру в ослабленому стані:

Готовність команди не стовідсоткова. Багато травмованих і прооперованих дівчат. Прооперувалися ліва півсередня Аліса Петрів та лінійна Марія Гуркова. Не довідновилася після травм Мілана Шукаль (права напівсередня/права крайня). У другій грі травмувалася розігруюча Каріна Байрак (розсічення чола). Сподіваюся, на наступному турі Байрак вже гратиме.

На додачу, Херсон грав добре, ми грали погано: робили багато втрат, помилялися в захисті.

Бажаємо дівчатам якнайшвидшого одужання, а «Дніпрянку» вітаємо. І не лише з важливими перемогами. А й з другою сходинкою у поточній турнірній таблиці. Команда Милославського ділом підтвердила слова свого тренера, сказані ще минулого туру:

Завдання «Дніпрянки» – медаль чемпіонату України.

Фото – Федерація гандболу України
Фото – Федерація гандболу України

Отож, у жіночій Суперлізі стає ще цікавіше: маємо нового віцелідера.  А чи надовго, покажуть час і «Дніпрянка». 

А ось лідер Суперліги – «Галичанка» позицій не здає.

Львівська команда вдома приймала чи не найзручнішого для себе суперника – миколаївський «Реал». Принаймні, «Реал» у попередньому сезоні був єдиною командою, якій вдалося хоча б в одній грі перемогти, а ще в одній зіграти внічию з грандом українського гандболу. Мова про сезон 2020/21: про перемогу у першій грі 9-го туру (28:23) та нічию на 2-му етапі,  в 11 турі (23:23). 

Але не цього разу. Натхненна перемогами на старті Єврокубка над чеським клубом Годонін (26:16 та 22:11), «Галичанка» не знітилися й Суперлізі. І двічі перемогла.

«Галичанка» Львів – «Реал» Миколаїв 34:24 (18:12) та 32:27 (16:13).

Фото – Федерація гандболу України
Фото – Федерація гандболу України

Хоча у другому матчі «Реал» був близьким до успіху і на деяких ігрових відрізках навіть випереджав у рахунку.

Ведемо два м’ячі, а гольового завершення нових атак немає і немає, – аналізує причину поразки тренер «Реалу» Олександр Гурський.

Праве крило підсіло. Там у нас дві дівчинки – 2002 та 2001 р.н., у них ще мало ігрової практики і майстерності.

Божко могла уникнути червоної картки. Буде відтискатися. У мене таке покарання. Не виконали завдання, не почули тренера – відтискайтеся.

Не приїхала на тур одна з лідерок команди Наталя Ситенька. Невеличкий відгомін старої травми – запалився суглоб, вирішили дати їй відпочити.

«Галичанку» сьогодні взяти нереально. Хоча ми пробували, старалися. Оце мені й сподобалось, що мої почули мій заклик після першого матчу і хоч у другому намагалися виконати завдання. Характер у моїх бойовий. І «Галичанці» дали бій. Для неї це теж тестування перед Єврокубком, вже, певно, забула, коли програвала хоч кілька м’ячів (сміється).

Після туру ми з тренером «Галичанки» потиснули руки. Хай ростуть діти, а ми будемо працювати.

У «Реалу» ще багато роботи. Трошки підтягнули ЗФП. Багато працюємо. Дякуємо керівництву, яке дало нам зал. Зал можемо використовувати і зранку, і ввечері. Теплий, з європейським покриттям. Говорю дівчатам: «Цінуйте! Ви у шоколаді». Отож тренуємося щодня. Думаю, тур показав, що ми на правильному шляху.

Головний тренер «Галичанки» Віталій Андронов попри дві перемоги також має претензії до своїх дівчат.

Але каже, це жіночий гандбол, тому нічого дивного:

У першій грі дівчата дуже впевнено перемогли. Вели 15 м’ячів, могли й 20, але дали пограти молоді. Закінчили +10 м’ячів, все нормально.

На другий день, напевно, були переконані, що буде так, як у першому матчі. І ця самовпевненість підвела. Почали погано, були втрати, не забили свої м’ячі, бувало, не влучали й у пусті ворота. Почали хвилюватися, на воротах були невдалі дії, тому й вийшла така гра. Але це жіночий гандбол – це нормально.

На додачу, двоє гандболісток основи не грали: Таня Поляк і Марина Коновалова.

Я дуже незадоволений другою грою і кількістю помилок у простих ситуаціях. Які слова можна знайти, якщо команда виграє 10-15 м’ячів, а наступного дня з тим же суперником починає грати ось так?!

Насамперед це психологія і недоналаштування. Дівчатам треба трішки передивитися ставлення до таких ігор і свою роботу виконувати професійно!

«Галичанка» – єдина команда, що у поточному сезоні йде без поразок. Закономірно й очолює турнірну таблицю.

Поточна турнірна таблиця:

  1. Галичанка (6 ігор) – 12 оч.
  2. Дніпрянка (6 ігор) – 8 оч.
  3. Карпати (6 ігор) – 6 оч. (49 різниця забитих-пропущених)
  4. Реал (6 ігор) – 6 оч. («-5» різниця забитих-пропущених)
  5. Спартак (4 гри) – 0 оч.
  6. ТНУ (4 гри) – 0 оч.

А топ найкращих бомбардирів виглядає ось так:

  1. Готра Яна («Карпати» Ужгород) – 59 голів
  2. Колодюк Каріна («Карпати» Ужгород) – 40
  3. Мелекесцева Анастасія («Галичанка» Львів) – 37
  4. Божко (Каменщик) Альона («Реал» Миколаїв) – 36
  5. Байрак Каріна («Карпати» Ужгород) – 33
  6. Дереклєєва Анастасія («Реал» Миколаїв) – 32
  7. Дмитришин Діана («Галичанка» Львів) – 31
  8. Бондаренко Анастасія («Реал» Миколаїв) – 31
  9. Гончаренко Аля («Дніпрянка» Херсон) – 31
  10. Дябло Анна («Дніпрянка» Херсон) – 29

Вже цього тижня пройде 4 тур Суперліги. Команди зіграють у таких парах: «Дніпрянка» – «Реал», «Карпати» – «Спартак», «ТНУ-ДЮСШ» – «Галичанка».

Підготувала Наталія Васьо

Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Галичанка (гандбол) Днепрянка

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Галычанка» вышла в третий раунд Кубка Европы
«Галычанка» вышла в третий раунд Кубка Европы
Гандбол
17 октября 19:01
Лідери все ті ж, однак «Спартак» показує зуби. Огляд 2-го туру гандбольної Суперліги
Лідери все ті ж, однак «Спартак» показує зуби. Огляд 2-го туру гандбольної Суперліги
Гандбол
28 сентября 15:06
3

Новости: Гандбол

Новий віцелідер у жіночій Суперлізі: огляд туру
Репортаж
Новий віцелідер у жіночій Суперлізі: огляд туру
14:59
Савукинас: «Мы ожидаем очень тяжелую игру и надеемся на успешное окончание»
Савукинас: «Мы ожидаем очень тяжелую игру и надеемся на успешное окончание»
13:18
Сегодня «Мотор» сыграет против «Фленсбурга» в Лиге чемпионов
Сегодня «Мотор» сыграет против «Фленсбурга» в Лиге чемпионов
11:21
Денисов – о победе над «Динамо» в Лиге чемпионов: «Это была настоящая битва»
Денисов – о победе над «Динамо» в Лиге чемпионов: «Это была настоящая битва»
22 октября 08:21
Савукинас: «Мы готовили особенные конкретные вещи на матч с «Динамо»
Савукинас: «Мы готовили особенные конкретные вещи на матч с «Динамо»
22 октября 08:00
«Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» в Лиге чемпионов
«Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» в Лиге чемпионов
21 октября 21:44
Комок: «С «Динамо» Бухарест нас устроит только победа»
Комок: «С «Динамо» Бухарест нас устроит только победа»
21 октября 11:06
Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Динамо»
Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Динамо»
21 октября 07:40
Левая полусредняя сборной Украины Савчин сменила клубную прописку
Левая полусредняя сборной Украины Савчин сменила клубную прописку
19 октября 15:57
Все новости

Популярные новости

Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
9
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
8
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
14:00
УХЛ. «Краматорск» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:00
УХЛ. «Днепр» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Днепр» — «Сокол». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Араз». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Араз». Видео трансляция на XSPORT
19:00
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
29 октября 18:30
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Личени». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Личени». Видео трансляция на XSPORT
29 октября 19:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Чемпионат Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
30 октября 14:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00