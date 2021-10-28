Новий віцелідер у жіночій Суперлізі: огляд туру

Про божевільні кидки, підготовку до Єврокубка та штрафні відтискання

Репортаж

Фото – Федерація гандболу України

3-й тур чемпіонату України з гандболу у жіночій Суперлізі сезону 2021/2022 поки не завершено. Ігри для київських команд – «ТНУ-ДЮСШ» і «Спартака» перенесені на 19-20 листопада. Однак лідери (перша четвірка турнірної таблиці) вже зіграли (22-23 жовтня).

Вразила херсонська «Дніпрянка»: у себе вдома двічі перемогла. Ще й кого! Ужгородські «Карпати» – семиразового срібного призера Суперліги.

«Дніпрянка» Херсон – «Карпати» Ужгород 31:27 (13:14) та 34:27 (18:17)

Напевно, в шоку й головний тренер херсонських піраній Борис Милославський:

За останні 15-20 років «Дніпрянка» вперше виграла у «Карпат» обидва матчі вдома, – прокоментував він для сайту Федерації гандболу України (ФГУ).

Фото – Федерація гандболу України Фото – Федерація гандболу України

Хоча про шок – це радше задля гарного слівця. Перемога закономірна, коли добре грають лідери, й молодь не підводить. Серед лідерів Милославський відзначив на воротах Тетяну Чорнявську, у захисті – Тетяну Ткач, Анастасію Калигіну, у нападі – Анну Дябло, на лівому краю – Віолетту Комарову. Наприклад, Дябло і Комарова у першому матчі на двох забили 14 голів (8 – Дябло, 6 – Комарова). Чудово проявила себе й молода голкіперка Анастасія Кальченко: 4 узятих пенальті.

І чи не найголовніший козир «Дніпрянки» у цьому турі – дебют лівої напівсередньої Ірини Морозенко. Ще після 2-го туру Милославський розповідав Хsport про те, що Ірина почне виступати вже з наступних ігор, оскільки повністю відновилася після березневої операції (травмувалася наприкінці 2020 року у матчі з «Карпатами»).

У неї – божевільні кидки: швидкі, в чоловічому стилі. Її ККД за кидками – найвищий, – розповів Милославський ФГУ.

Головний тренер «Карпат» Борис Петровський також відзначив добру гру суперника, однак зауважив, його команда підійшла до туру в ослабленому стані:

Готовність команди не стовідсоткова. Багато травмованих і прооперованих дівчат. Прооперувалися ліва півсередня Аліса Петрів та лінійна Марія Гуркова. Не довідновилася після травм Мілана Шукаль (права напівсередня/права крайня). У другій грі травмувалася розігруюча Каріна Байрак (розсічення чола). Сподіваюся, на наступному турі Байрак вже гратиме. На додачу, Херсон грав добре, ми грали погано: робили багато втрат, помилялися в захисті.

Бажаємо дівчатам якнайшвидшого одужання, а «Дніпрянку» вітаємо. І не лише з важливими перемогами. А й з другою сходинкою у поточній турнірній таблиці. Команда Милославського ділом підтвердила слова свого тренера, сказані ще минулого туру:

Завдання «Дніпрянки» – медаль чемпіонату України.

Фото – Федерація гандболу України Фото – Федерація гандболу України

Отож, у жіночій Суперлізі стає ще цікавіше: маємо нового віцелідера. А чи надовго, покажуть час і «Дніпрянка».

А ось лідер Суперліги – «Галичанка» позицій не здає.

Львівська команда вдома приймала чи не найзручнішого для себе суперника – миколаївський «Реал». Принаймні, «Реал» у попередньому сезоні був єдиною командою, якій вдалося хоча б в одній грі перемогти, а ще в одній зіграти внічию з грандом українського гандболу. Мова про сезон 2020/21: про перемогу у першій грі 9-го туру (28:23) та нічию на 2-му етапі, в 11 турі (23:23).

Але не цього разу. Натхненна перемогами на старті Єврокубка над чеським клубом Годонін (26:16 та 22:11), «Галичанка» не знітилися й Суперлізі. І двічі перемогла.

«Галичанка» Львів – «Реал» Миколаїв 34:24 (18:12) та 32:27 (16:13).

Фото – Федерація гандболу України Фото – Федерація гандболу України

Хоча у другому матчі «Реал» був близьким до успіху і на деяких ігрових відрізках навіть випереджав у рахунку.

Ведемо два м’ячі, а гольового завершення нових атак немає і немає, – аналізує причину поразки тренер «Реалу» Олександр Гурський. Праве крило підсіло. Там у нас дві дівчинки – 2002 та 2001 р.н., у них ще мало ігрової практики і майстерності. Божко могла уникнути червоної картки. Буде відтискатися. У мене таке покарання. Не виконали завдання, не почули тренера – відтискайтеся. Не приїхала на тур одна з лідерок команди Наталя Ситенька. Невеличкий відгомін старої травми – запалився суглоб, вирішили дати їй відпочити. «Галичанку» сьогодні взяти нереально. Хоча ми пробували, старалися. Оце мені й сподобалось, що мої почули мій заклик після першого матчу і хоч у другому намагалися виконати завдання. Характер у моїх бойовий. І «Галичанці» дали бій. Для неї це теж тестування перед Єврокубком, вже, певно, забула, коли програвала хоч кілька м’ячів (сміється). Після туру ми з тренером «Галичанки» потиснули руки. Хай ростуть діти, а ми будемо працювати. У «Реалу» ще багато роботи. Трошки підтягнули ЗФП. Багато працюємо. Дякуємо керівництву, яке дало нам зал. Зал можемо використовувати і зранку, і ввечері. Теплий, з європейським покриттям. Говорю дівчатам: «Цінуйте! Ви у шоколаді». Отож тренуємося щодня. Думаю, тур показав, що ми на правильному шляху.

Головний тренер «Галичанки» Віталій Андронов попри дві перемоги також має претензії до своїх дівчат.

Але каже, це жіночий гандбол, тому нічого дивного:

У першій грі дівчата дуже впевнено перемогли. Вели 15 м’ячів, могли й 20, але дали пограти молоді. Закінчили +10 м’ячів, все нормально. На другий день, напевно, були переконані, що буде так, як у першому матчі. І ця самовпевненість підвела. Почали погано, були втрати, не забили свої м’ячі, бувало, не влучали й у пусті ворота. Почали хвилюватися, на воротах були невдалі дії, тому й вийшла така гра. Але це жіночий гандбол – це нормально. На додачу, двоє гандболісток основи не грали: Таня Поляк і Марина Коновалова. Я дуже незадоволений другою грою і кількістю помилок у простих ситуаціях. Які слова можна знайти, якщо команда виграє 10-15 м’ячів, а наступного дня з тим же суперником починає грати ось так?! Насамперед це психологія і недоналаштування. Дівчатам треба трішки передивитися ставлення до таких ігор і свою роботу виконувати професійно!

«Галичанка» – єдина команда, що у поточному сезоні йде без поразок. Закономірно й очолює турнірну таблицю.

Поточна турнірна таблиця:

Галичанка (6 ігор) – 12 оч. Дніпрянка (6 ігор) – 8 оч. Карпати (6 ігор) – 6 оч. (49 різниця забитих-пропущених) Реал (6 ігор) – 6 оч. («-5» різниця забитих-пропущених) Спартак (4 гри) – 0 оч. ТНУ (4 гри) – 0 оч.

А топ найкращих бомбардирів виглядає ось так:

Готра Яна («Карпати» Ужгород) – 59 голів Колодюк Каріна («Карпати» Ужгород) – 40 Мелекесцева Анастасія («Галичанка» Львів) – 37 Божко (Каменщик) Альона («Реал» Миколаїв) – 36 Байрак Каріна («Карпати» Ужгород) – 33 Дереклєєва Анастасія («Реал» Миколаїв) – 32 Дмитришин Діана («Галичанка» Львів) – 31 Бондаренко Анастасія («Реал» Миколаїв) – 31 Гончаренко Аля («Дніпрянка» Херсон) – 31 Дябло Анна («Дніпрянка» Херсон) – 29

Вже цього тижня пройде 4 тур Суперліги. Команди зіграють у таких парах: «Дніпрянка» – «Реал», «Карпати» – «Спартак», «ТНУ-ДЮСШ» – «Галичанка».

Підготувала Наталія Васьо