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Ноябрь – месяц венгерской моды

Итожим дела «Мотора» в Лиге чемпионов перед уходом на нескольконедельный перерыв
Гандбол
15:30
Ноябрь – месяц венгерской моды

Следующий поединок в Лиге чемпионов запорожский «Мотор» проведет 17 ноября – после «окна» для национальных сборных. А в «окне» ни официальных, ни товарищеских матчей для сборной Украины в ноябре не предусмотрено. Цель венгерского сбора – познакомиться с экспериментальным тренерским штабом, который впервые возглавит иностранец, а именно немец Микаэль Биглер (первый помощник – Вячеслав Лочман).

А перед паузой для сборной мы подытожим улов моторовцев, которые в 5-м туре дома обыграли румынское «Динамо» (28:27), а в следующем матче почти безальтернативно уступили «Фленсбургу» (27:34). Тем самым максимально закрутив интригу в турнирном положении группы В:

!!!ФОТО ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ!!!

Напомним, что из групповой фазы продолжат борьбу шесть команд из восьми. «Мотор» находится на 7-й, непроходной строчке, но держит в поле зрения главных конкурентов – «Динамо» и «Порту», в матчах с которыми взял максимум. Разумеется, если не цеплять очки во встречах с более грозными соперниками, проход в 1/8 финала вряд ли заработаешь. Во-первых, прямые конкуренты уже откусили «не свои» баллы. Во-вторых, с прямыми конкурентами во втором круге придется сыграть на выезде.

Мог ли «Мотор» разжиться очками в матчах с топами? Из четырех встреч – близко было только в домашнем рандеву с «Виве Кельце».

Перед Новым годом и январским чемпионатом Европы-2022 «Мотор» проведет четыре матча: спарку с «Веспремом» (17 и 25 ноября), дома примет «Фленсбург» (1 декабря) и съездит в гости в Бухарест (9 декабря). Где здесь брать очки? Уверен, ни в одном из этих матчей «моторостроители» не будут фаворитами.

Если что-то капнет в матчах с венграми – получится приятный сюрприз, но мы понимаем, что два декабрьских поединка станут стержневыми и значительно повлияют на облик «Мотора» в период зимнего межсезонья.


Сложно переоценить важность домашней победы над бухарестским «Динамо», которое мне видится в итоге одним из участников плей-офф (по организации игры динамовцы смотрятся великолепно).

Мотор: Комок (13/40, 32%), Вьюник (н.в.); Пуховский (5/7), ДЕНИСОВ (5/6), Малашинскас (4/10), Горига (4/6), Шебетич (3/4), Васильев (2/3), Касай (1/1), Бохан (1/2), Кубатко (1/2), Козакевич (1/3), Донцов (1/2), Молина, Тильте, Бурзак (н.в.).

Данный поединок мог завершиться всеми тремя возможными исходами. Даже с учетом того, что на 44-й минуте матча «Мотор» вел «+4». В концовке в калейдоскопе событий броски по цене платины не нашли цели у Малашинскаса и Сорэндо. Казалось, дело плывет в ничейную гавань, но маленькое чудо в соавторстве сотворили Комок и Кубатко. Первый сделал важнейшее спасение, а второй на опыте забросил непростой, но крайне необходимый мяч (вся флеш-атака выглядела красивенно).

В такой ситуации позиционная защита моторовцев в последние 15 секунд не могла дать сбой.

К сожалению, следующий матч с «Фленсбургом» перекрыл поул-позишн, завоеванный во Дворце спорта «Юность». И дело не только в поражении (явным фаворитом был вице-чемпион Германии), но и в конкурентах – они дружно набрали очки в матчах с элитой.

Мотор: Комок (11/38, 29%), Вьюник (1/8, 13%); Бохан (7/9), Пуховский (4/7), Малашинскас (4/5), Козакевич (3/5), Горига (2/5), Васильев (2/2), Шебетич (2/4), Касай (1/1), Кубатко (1/1), ДЕНИСОВ (1/4), Донцов (0/2), Молина, Тильте, Бурзак.


Выезд в «Фленсбург» расстроил тем, что начал очень обнадеживающе, а завершился безнадежно. Причем счет первого тайма – 11:13 – не отображал картины происходящего. Хозяева заметно превосходили мультичемпионов Украины.

Как показала вторая половина, первые 30 минут счет в рамках приличия удержал Комок. Как только перестал выручать голкипер, разрыв уверенно пересек линию невозврата. У моторовцев разладилась игровая дисциплина, оборона напоминала сонное царство, а точечные всплески в атаке не могли компенсировать потерю командного духа.   

...Как бы ни было, командную игру создают исполнители, чью работу попробуем оценить отдельно.

Комок. По сути, своими руками положил два балла в матче с «Динамо». Не менее продуктивно отработал первый тайм во Фленсбурге (10 сейвов), но во втором коснулся мяча лишь один раз. И все же – самый стабильный игрок «Мотора» в первых шести матчах. В среднем – 12,6 сейва за игру. Космос на таком уровне.

Вьюник. В первом матче не выходил, во втором – «передергом» не воспользовался. Лишь один отраженный бросок, что заставило вернуть в рамку Комка. Особых претензий к Максиму нет. Оборона во время его игрового времени видела десятый сон.

Молина. «Фленсбург» знатно прошелся по нашему чистому защитнику. Выглядел намного слабее своих партнеров, которые отрабатывали еще и в атаке. Об обороне было сказано много и главный ответчик за ее состояние – команданте Карлос.  

Малашинскас. Тяжелый первый тайм с «Динамо» и главное – незабитый семиметровый в концовке матча, который едва не стоил команде потерей всех двух баллов. Подстраховали партнеры. В матче с «Фленсбургом», воссоединившись с Пуховским, выдал отрезок с былой эффективностью связки. По-прежнему безусловный лидер команды, без которого невозможно представить «Мотор».

Пуховский. Оба поединка начал со скамейки. Полезно сыграл с «Динамо». Блеклый первый тайм с «Фленсбургом» перекрыл ярким вторым, став светлым пятном в задней линии. Кроме бомбардирских успехов, хорошо видел линию и подключал угловиков. Лучший бомбардир команды после шести матчей (27 мячей). При этом не позволяет себе роскоши опускать планку ниже 50% реализации (сейчас – 56%).

Горига. После «ПСЖ» вернул себе место в основе и ровно (как и СуперБоря) отыграл победный матч с «Динамо». С «Фленсбургом» обнадеживающе начал, но ожидаемого супервзрыва пока не выдал. Также не позволяет себе заваливать игры, но в этом евросезоне больше четырех мячей в одном поединке не забрасывал. Именно повышение КПД Димы, как в обороне, так и в атаке (пока 44%), должно повлечь за собой рывок общекомандной силы.

Шебетич. Хорош был с «Динамо» и не менее хорош, если даже не лучшим задним исполнителем в первом тайме с «Фленсбургом». Под него почему-то перестали играть партнеры, после чего сник и ничем полезным не отметился.

Донцов. Помог в первом матче, сыграв лишь несколько минут. Отличился шикарным входом после паса Малашинскаса. Во Фленсбурге мини-шансом после удаления Шебетича не воспользовался. У обоих бросающих левшей реализация – 50%, но крен игрового времени явно на стороне хорватского легионера.


Бохан. Едва был заметен в первом матче. С «Фленсбургом» показал свой фирменный класс. Как всегда, хорош в роли наконечника, пашет в защите и только его присутствие забирает немало сил и внимания соперников.

Васильев. Главное очарование. От Васильева не ждали орденов в этом сезоне, но он на них нарабатывает. Прибавляет от матча к матчу, выходит основным в оборонительном построении (выпускал Шебетича). Отлично дополняет и без того мощного Бохана. В атаке: 16 мячей. Супер как для второго линейного (84%).

Бурзак. В мясорубке с «Динамо» не участвовал, а с его выходом в матче с «Фленсбургом» мощь нашей команды резко упала.  

Денисов. Качественный матч с «Динамо» и некачественный – с «Фленсбургом», в котором проиграл междусобойчик Кевину Меллеру. Наш капитан редко «сбоит» и будем надеяться, что пауза пойдет на пользу. Отмечаем его невызов на знакомство с Биглером (как и Козакевича). Скорее всего, из-за просмотра кандидатов на их позиции из ближайшего резерва.

Касай. В отличие от матча с «ПСЖ» сыграл с холодной головой. С «Динамо» дождался паса от СуперБори, бросая с хорошего угла. В матче с «Фленсбургом» наказал соперника за недооценку, использовав пространство для дриблинга. В обоих случаях – абсолютная реализация.

Козакевич. После ударного матча с «ПСЖ» атакующий крен ушел в другую сторону и оставил его угол почти без хлеба. В матче с «Фленсбургом» получил повреждение голеностопа.

Кубатко. Герой и один из соавторов победы над «Динамо», причем его победный гол стал первым в евросезоне. Доказал, что готов в любой момент не только просто выйти, но и решить судьбу матча.

Нет, я не забыл про Тильте. Главное, чтобы болельщики про него не забыли. В обоих поединках появлялся на площадке уже в первом тайме, но по-прежнему в роли временщика. Без бросков и пока без понимания, какая роль отведена ему в «Моторе».

Добавлю, что Тильте и Донцов – потенциально игроки основы сборной Украины накануне Евро-2022, а Бурзак – первый (и единственный?) помощник Ильченко.

...Стоит отметить силу календаря, который легко жонглирует настроением. Согласитесь, поменяй местами матчи «Динамо» и «Фленсбурга», и на паузу «Мотору» можно было идти с рабочим настроем: пусть чужого не отобрали, но и своего не отдали. И ведь на деле так и сложилось, но последнее слово прозвучало в минорной тональности, которое будет отдаваться эхом долгие три недели...    

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

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Мотор Фленсбург (гандбол) Лига чемпионов (гандбол)

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