Тильте: «Хробры» предлагал остаться еще на сезон. Но выбрал «Мотор», здесь я могу сыграть в Лиге чемпионов»
Оба четвертьфинальных матча SEHA-Лиги «Мотор» сыграет на домашней площадке
Первый поединок состоится 28 августа
07:37
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.comОба матча четвертьфинальных матча SEHA-Лиги между действующим чемпионом Украины «Мотором» и словацким «Татраном» пройдут в Запорожье на площадке Дворца спорта «Юность». Об этом сообщает пресс-служба запорожского клуба.
28/08 в 21:00 начало матча «Татран» – «Мотор»
29/08 в 18:30 начало матча «Мотор» – «Татран»
Напомним, победитель этой пары выходит в Финал четырех турнира.
Ранее стали известны соперники «Мотора» по групповому раунду Лиги чемпионов.
Комментарии 0