Тренер сборной Украины подвел итоги выступления команды на чемпионате Европы
Олимпийские чемпионы с первого места вышли в плей-офф чемпионата Европы из группы сборной Украины
Вместе с французами выступление на Евро-2022 продолжит национальная команда Хорватии
17 января 23:58
Фото: EHF
В группе C чемпионата Европы-2022 по гандболу завершилась последняя игра.
Олимпийские чемпионы французы в заключительной игре квартета сборной Украины обыграли национальную команду Сербии и вышли с первого места в плей-офф. Также выступление на континентальном первенстве продолжит вице-чемпион турнира национальная команда Хорватия.
Чемпионат Европы. Группа С
Франция – Сербия (29:25)
Турнирная таблица
Франция – 3 победы, 6 очков, 92:70
Хорватия – 2, 4, 83:72
Сербия – 1, 2, 76:75
Украина – 0, 0, 71:105
Главный тренер сборной Украины высказался о выступлении команды на чемпионат Европы.
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