Известна заявка одного из соперников сборной Украины на Евро-2022. Полусредний «Мотора» – в составе
Они продолжат защищать цвета Запорожья. Савукинас и Комок продлили контракты с «Мотором»
Чемпион Украины не намерен отпускать своих лидеров
09:59
Геннадий Комок / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас по завершению текущего сезона останется в Запорожье.
Литовский специалист продлил контракт с клубом еще на два года. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Савукинас стоит у руля флагмана украинского гандбола с февраля 2020 года. В минувшем сезоне «Мотор» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а в августе 2021 года запорожский клуб стал обладателем бронзовых медалей SEHA-Лиги.
Также на два года запорожский клуб продлил соглашение с вратарем команды Геннадием Комком. В составе «Мотора» он выступает с 2016 года. До этого голкипер сборной Украины защищал цвета запорожского ZTR.
Напомним, перед стартом чемпионата Европы-2022 Комок был выбран новым капитаном сборной Украины.
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