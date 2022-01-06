Они продолжат защищать цвета Запорожья. Савукинас и Комок продлили контракты с «Мотором»

Чемпион Украины не намерен отпускать своих лидеров

Геннадий Комок / Фото - handball.motorsich.com

Главный тренер «Мотора»по завершению текущего сезона останется в Запорожье.Литовский специалист продлил контракт с клубом еще на два года. Об этом сообщаеткоманды.Савукинас стоит у руля флагмана украинского гандбола с февраля 2020 года. В минувшем сезоне «Мотор» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а в августе 2021 года запорожский клуб стал обладателем бронзовых медалей SEHA-Лиги.Также на два года запорожский клуб продлил соглашение с вратарем команды. В составе «Мотора» он выступает с 2016 года. До этого голкипер сборной Украины защищал цвета запорожского ZTR.Напомним, перед стартом чемпионата Европы-2022 Комок был выбран новым капитаном сборной Украины.