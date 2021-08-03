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Определились полуфинальные пары мужского олимпийского турнира. От регалий этих команд можно сойти с ума

Три европейские сборные поборются за золото Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 18:22
Определились полуфинальные пары мужского олимпийского турнира. От регалий этих команд можно сойти с ума
Франция – Бахрейн / Фото - gettyimages.com
Стали известны полуфинальные пары мужского гандбольного турнира, матчи которого пройдут 5 августа. 

В 1/2 финала вышел триумфатор Рио-2016 команда Дании, чемпионы Олимпиады в Пекине и Лондоне сборная Франции, испанцы, поднимавшаяся на олимпийский пьедестал последний раз в 2008 году, а также сборная Египта, которая впервые попала в топ-4 на Играх.

Олимпийские игры. Токио-2020. Гандбол. Мужской турнир. 1/4 финала

Франция – Бахрейн 42:28 (21:14)

Швеция – Испания 33:34 (20:18)

Дания – Норвегия 31:25 (13:12)

Германия – Египет 26:31 (12:16)

Полуфинальные пары:

Франция – Египет 

Испания – Дания 

Матче между Францией и Египтом состоится 5 августа. Начало – в 11.00 по киевскому времени. Поединок Испания – Дания также пройдет в этот день. Встреча стартует в 15.00.

А тем временем определились полуфиналисты в баскетбольном турнире.


Владимир Кириченко
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