Определились все полуфиналисты Токио-2020. Франция, Словения и Австралия идут дальше
Определились полуфинальные пары мужского олимпийского турнира. От регалий этих команд можно сойти с ума
Три европейские сборные поборются за золото Игр-2020
3 августа 18:22
Франция – Бахрейн / Фото - gettyimages.comСтали известны полуфинальные пары мужского гандбольного турнира, матчи которого пройдут 5 августа.
В 1/2 финала вышел триумфатор Рио-2016 команда Дании, чемпионы Олимпиады в Пекине и Лондоне сборная Франции, испанцы, поднимавшаяся на олимпийский пьедестал последний раз в 2008 году, а также сборная Египта, которая впервые попала в топ-4 на Играх.
Олимпийские игры. Токио-2020. Гандбол. Мужской турнир. 1/4 финала
Франция – Бахрейн 42:28 (21:14)
Швеция – Испания 33:34 (20:18)
Дания – Норвегия 31:25 (13:12)
Германия – Египет 26:31 (12:16)
Полуфинальные пары:
Франция – Египет
Испания – Дания
Матче между Францией и Египтом состоится 5 августа. Начало – в 11.00 по киевскому времени. Поединок Испания – Дания также пройдет в этот день. Встреча стартует в 15.00.
А тем временем определились полуфиналисты в баскетбольном турнире.