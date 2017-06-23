От Фарер и до Фарер. Украина выиграла впервые почти за два года, оставаясь в гонке за Евро-2022

Национальная команда добыла две победы в отборе

Мужская сборная Украины вспомнила подзабытый вкус победы, отпраздновав ее по двойному тарифу после матчей с Фарерскими островами – 25:21 (10 марта в Киеве) и 26:25 (14 марта в Торсхавне). Последний раз украинцы праздновали успех относительно давно – без месяца два года назад. Как раз с фарерцами. И примерно по такому же сценарию: уверенная победа дома и натужная – в гостях.

Впрочем, с главной задачей второго отборочного окна «сине-желтые» справились. Завоевали рабочие четыре балла и теперь готовятся к решающей рубке с Чехией (28 апреля дома и 2 мая на выезде). И надо сказать, что, несмотря на витиеватый регламент отбора, расклад для наших парней очень простой: одна победа в двух оставшихся матчах на 99% выведет их в финальную часть первенства континента.

Напомним, что по две лучшие команды каждого из восьми квартетов выходят туда напрямую, а еще четыре сборных присоединятся к ним по итогам конкурса третьих мест. И важно понимать, что в его зачет идут только очки, заработанные с первой и второй командами своего квартета.

На данный момент в копилке Украины и Чехии по одному баллу в этом зачете (за ничьи с Россией). В случае обмена победами в заключительных турах и Чехия, и Украина наберут по три «золотых» очка, и вне зависимости от итогового места (второго или третьего) обе команды квалифицируются в финальную часть.

О более тонких раскладах, например, хватит ли одного очка в двух матчах с Чехией (может хватить!) или можно ли протиснуться в финальную часть после двух поражений с Чехией (теоретически можно, но вряд ли получится), – поговорим только при случае.

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Перед матчами с Фарерами тренерский штаб огласил расширенный список из 24-х исполнителей, которые были приглашены на краткосрочные сборы. Отметим дебютные появления в расположении сборной вратаря Виталия Шиманского («Нева», Санкт-Петербург) и моторовца Александра Касая, а также вызов Дмитрия Коваленко – 20-летнего полусреднего из «Одессы», возглавляющего гонку снайперов украинской Суперлиги. Впрочем, по разным причинам никто из них в заявку на матчи с Фарерами не попал. Второе приглашение получил Леонид Михайлютенко, попав на скамейку запасных в Торсхавне.

Тем временем, список постепенно сужался – выпали Дмитрий Тютюнник (семейные обстоятельства) и Александр Тильте (коронавирус в его клубе). И тут стоит вспомнить, что Украина заранее не могла рассчитывать на Сергея Онуфриенко (завершение карьеры в сборной + травма), Станислава Жукова («кресты», выпал до конца сезона) и Артема Козакевича (голеностоп).

Отдельно отметим возвращение Эдуарда Захарова, кошмар всех представителей медиа, ведь он снова воссоединился в одной команде с Захаром Денисовым. А их не путал только тот, кто никогда не освещал игры с их участием. Кроме шуток, Захаров надел футболку сборной после перерыва в семь(!) лет. Первый и до сегодня последний матч он провел в ноябре 2014 года против Венгрии. Линейного, напомним, приглашали и на прошлые сборы, но тогда камбэку помешал коронавирус. В итоге Захаров вышел на площадку в выездном матче с Фарерами, закрыв позицию второго защитника.

Любопытная ситуация складывается с кандидатом на место левого крайнего Станиславом Плясуном, ранее уже приглашавшимся в сборную на просмотр. Нынешний сезон талантливый вингер начал в «Донбассе», но проиграл конкуренцию 35-летнему(!) Михаилу Кривчикову и вынужден был вернуться в ЦСКА-ШВСМ за постоянной игровой практикой. Кривчиков, в свою очередь, не стесняясь заявлял о претензиях к вниманию со стороны сборной, доказывая на деле, что не стоит заглядывать в паспорт. В штабе «националки» рывок экс-капитана «сине-желтых», кажется, не оценили и в расширенное поле зрения он не попал.

Конечно, мы понимаем, что данная позиция намертво закрыта Денисовым и Евгением Жуком. Здесь мы говорим лишь о принципах формирования состава и возможности общественного фидбэка, запущенного Кривчиковым. Пока в этих вопросах мы далеки от европейских стандартов.

Более показательный случай – ситуация с Владиславом Остроушко. Один из сильнейших полусредних Украины восстановился после травмы ахилла и уже несколько месяцев тренируется в Киеве рядом с истоками – киевским ЦСКА-ШВСМ и своим первым тренером Владимиром Леонтьевым. Удивителен и тот факт, что до Нового года главком сборной Николай Степанец рассчитывал на помощь Остроушко даже с учетом отсутствия клубной прописки, внеся его в расширенный список.

Однако в марте ситуация резко изменилась. Остроушко не попал в число приглашенных на подготовительные сборы, причем, находясь и тренируясь в Киеве. Другими словами, его вызов нисколько бы не пошатнул то ли бедную, то ли богатую бюджетную ведомость Федерации гандбола Украины.

Как показали оба матча с Фарерами, позиция левого полусреднего оказалась сырой и одной из самых проблемных (за исключением Дмитрия Гориги – об этом впереди). Почему тренерский штаб даже не захотел посмотреть состояние опытного Остроушко? Он мог бы как обычно помочь сборной, а сборная могла помочь ему найти новую команду.

И вообще – имел ли независимость выбора тренерский штаб?

Судя по всему, эхом на подобное транжирство кадрами стало откровенное интервью Владислава Остроушко в январе прошлого года.

Ну а после того, как на тренерской скамейке в Торсхавне оказался одиозный президент ФГУ Андрей Мельник, мы нашли ответ на вышепоставленный вопрос.

Напомню лишь, что при «президенстве-тренерстве» Мельника времен Виталия Андронова Остроушко надолго выпал из обоймы сборной, будучи ее главным бомбардиром. Вернул его туда Сергей Бебешко, обрисовав контуры тренерской независимости, которые рухнули только под давлением и вынужденным увольнением.

10 марта 2021 года. ОЧЕ-2022. Матч №3. Киев. Дворец спорта. Без зрителей.

Украина – Фареры – 25:21 (15:13)

Арбитры: Б.Лещински, М.Пехота (Польша).

Украина: Комок, Терехов; Акименко (7/8), Горига (4/5), Ильченко (3/4), Донцов (3/6), Садовой (2/3), Миноцкий (2/6), ДЕНИСОВ (1/2), Бурзак (1/2), Буйненко (1/3), Кириленко (1/4), Жук, Кубатко, Дорощук, Захаров (н.в.).

В первом матче Николай Степанец выпустил такой «старт»: Комок – Жук – Горига, Кириленко, Донцов – Акименко – Ильченко; Дорощук выходил в защиту.

И хотя поединок завершился победой украинцев, чувствовалось, что наша команда еще не в оптимальных кондициях. Прежде всего смешали карты кадровые потери, которые пришлось закрывать непопулярными решениями.

В первую очередь, бросился в глаза сумбур во второй линии. Полусредние менялись с такой частотой, что увидеть какую-то осмысленную комбинацию или выверенно подготовленную атаку, было едва возможно. Как показатель – обычная пальба издали, едва команда прибегала в атаку.

Меньше всего претензий к Дмитрию Гориге, который на свой страх и риск выступал с повреждением и откровенно выделялся с лучшей стороны на фоне своих коллег. Донцов относительно неплохо закрыл проблемную зону правее центра, но образцово выдавал только первые таймы обоих поединков.

И если Тарас Миноцкий сыграл пусть не идеально, но с необходимой скоростью движения (оба матча!), то с появлением Садового и Буйненко во второй линии, эта скорость падала едва ли не вдвое. В данном дисбалансе задней линии терялся и единственный профильный разыгрывающий Александр Кириленко. Впрочем, несмотря даже не на самую высокую эффективность, ему удавалось временами отодвигать игру от банальной «пришел—бросил—вернулся».

Отсутствие мысли и слаженности действий задней линии компенсировались индивидуальным мастерством. И славно, что оно присутствует.

Помогли в этом направлении действия Дмитрия Ильченко. Выйдя на первые роли в московском ЦСКА, он показывает стабильный уровень и в сборной. Не зря же отвоевал место основного линейного, выступая и наконечником, и оплотом обороны.

Избежать нервной концовки помог вратарь Антон Терехов, заметно усилив игру нашей команды выходом со скамейки. Словом, не столь зрелищная, но все же заслуженная победа нашей сборной, с которой мы ее не поздравляли почти два года.

14 марта 2021 года. ОЧЕ-2022. Матч №4. Торсхавн. 600 зрителей.

Фареры – Украина – 25:26 (11:16)

Арбитры: Й.Мадсен, Х.Мортенсен (Дания).

Украина: Комок, Терехов (н.в.); Акименко (8/9), Донцов (4/9), Бурзак (4/4), Миноцкий (3/7), Кубатко (2/2), Буйненко (2/4), Кириленко (1/3), Садовой (1/3), Ильченко (1/2), Жук (0/2), ДЕНИСОВ, Дорощук, Захаров, Михайлютенко (н.в.).

Перед вылетом в Торсхавн состав претерпел одно изменение. Воспалившееся колено Гориги, как мы отмечали выше, требовало покоя, и его заменил коллега по амплуа – потенциальный дебютант, Леонид Михайлютенко.

Главная же новость с оттенком нестандартности – позитивный тест на КОВИД у главкома Николая Степанца, который он сдал уже находясь на Фарерах. Неизбежная изоляция вынудила взять штурвал сборной его первого помощника – легендарного вратаря сборной Украины Евгения Будко.

Отметим также, что на скамейке вместо тренеров Степанца и Виктора Горбахи оказались Андрей Мельник и Александр Дудко. Тот еще вызов для нашей сборной, но надо сказать, что несмотря на абсурдность ситуации, контроль команды вплоть до окончания встречи всецело принадлежал Евгению Будко.

Из любопытного сразу отметим, что по лекалам Степанца края четыре тайма сыграли строго по 30 минут. Жук и Акименко выходили в старте, а Денисов и Кубатко – на вторые половины. Главной же неожиданностью «старта» в Торсхавне стал выход Садового на левом полусреднем.

По сравнению с первым матчем игра проходила более веселее и в целом выглядела смотрибельнее. Даже несмотря на стартовый рывок фарерцев (4:1), украинцы усилиями Донцова и Акименко вернули нити игры в свои руки и полностью контролировали происходящее на площадке почти до самого завершения.

Отдельно хочется выделить 23-летнего Ивана Бурзака, который провел лучший матч не только в сборной, но и, пожалуй, в карьере. Из-за удаления Дорощука он появился еще на 7-й минуте и, почувствовав ритм, наконец взорвался, отличившись четыре раза. Причем подмечаем и завершение Бурзака, «а-ля Бохан» – на паузе. (Кстати, в Киеве Иван забросил первый мяч за сборную – поздравляем!)

Словом, отличный матч, позволивший немного разгрузить Ильченко и укрепить собственную веру в движение в правильном направлении.

Пока Комок стеной стоял на воротах (мегаматч в его исполнениии!) Украина потихоньку убежала на «+7», но подгоняемые зрителями на трибунах хозяева сумели не только вернуться в игру, но и едва не зацепились за ничейный результат. Хотя он в целом ничего бы глобально не изменил.

Проблемы оказались на тех же местах в задней линии. Плюс добавилась пробоина справа, которую латали пробоиной слева.

Светлым пятном обоих игровых дней в нашей сборной стал правый крайний Андрей Акименко, наколотивший 15 мячей. Учитывая, что у него все получалось и в Киеве, и в Торсхавне, именно ему доверили право завершения атаки при счете 26:25. Причем на полусреднем. Увы, Акименко вывели не на идеальную позицию, и его бросок с десяти метров вратарь парировал двумя руками.

К счастью, сначала выстояла оборона во главе с Комком, а затем мужественный Будко, использовавший тайм-аут в самое нужное время.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua