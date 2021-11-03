Переможені, але не зломлені: у Суперлізі триває бій

Звитяги «Галичанки» та «Дніпрянки», батл вболівальників та коментарі капітанів

Репортаж

У 4-му турі чемпіонату України з гандболу у жіночій Суперлізі феєрили львівська «Галичанка» та херсонська «Дніпрянка».

Тур відбувся у Броварах («ТНУ-ДЮСШ 21» Київ – «Галичанка» Львів), Херсоні («Дніпрянка» Херсон – «Реал» Миколаїв) та Ужгороді («Карпати» Ужгород – «Спартак» Київ) 29-30 жовтня.

«Ото знайшли дивину», – можливо, подумає дехто у відповідь на повідомлення про успіх «Галичанки». – «Та до перемог львів’янок вже всі звикли. Ще й змагались вони з аутсайдером чемпіонату».

Але, по-перше, за «Галичанку» цього туру не грали дві лідерки: Тетяна Поляк і Мар’яна Маркевич. По-друге, як в першому, так і у другому матчі, не було жодної «галичанки», яка б не забила. Усі польові гравчині відзначилася голами. А найбільше – Юлія Головко (15 голів за два матчі) та Марина Коновалова і Катерина Козак (по 13 голів кожна за два матчі).

І, по-третє, «Галичанка» на ці ігри мала своє завдання. Розповідає капітан Тетяна Поляк:

Задачею від тренера було: вдосконалювати захист 5/1, працювати над швидким центром, швидкісним переходом, мінімізувати втрати в нападі. Вдалось дівчатам відпрацювати й нові комбінації в нападі. Пробували різних гравців при захисті 5/1 і 6/0. Вважаю, завдання тренера виконали, оскільки багато забили крайні гравці. (Прим.авт.: А це якраз Головко, Коновалова і Козак, про яких ми згадали вище). А основною задачею було награвання молоді, яка в інших матчах має менше ігрового часу. Молодь добре себе проявила: всі були в грі, заряджені, реалізовували свої моменти. Адаптація в молодих дівчат проходить гарно, вони стараються. Звичайно, нам ще є над чим працювати, але цього туру всі молодці.

Капітан “Галичанки” Тетяна Поляк (фото – Федерація гандболу України)

«Дніпрянка» знову приймала гостей. Нагадаємо, минулого туру піраньї на своєму майданчику двічі здолали віцечемпіона попереднього сезону – ужгородські «Карпати». А цього разу двічі подужали й бронзового призера – миколаївський «Реал».

«Дніпрянка» Херсон – «Реал» Миколаїв 31:30 та 30:23.

І поки команди дискутували на майданчику, не мовчали й вболівальники у соцмережах. Вболівальники «Галичанки» у коментарях писали про «Дніпрянку»:

«поява такої команди – це виклик»,

«Дніпрянка» для мене сенсація цього сезону»,

«виграти в «Реала» два матчі підряд – це серйозно. Подивимось, коли вони з нашими красунями зійдуться».

І тут же отримували у відповідь від інших вболівальників «Галичанки»:

«Дніпрянка грала вдома і, з огляду на цю вагому обставину, не варто її так демонізувати».

Аби оперувати не лише словами, а цифрами, ми звернулися до результатів попередніх сезонів. Двічі в межах одного туру «Дніпрянка» останній раз перемагала «Реал» у сезоні 2018/2019 (7 тур, Херсон, 21-22 грудня 2018) – з рахунком 26:25 та 28:26. Перед тим – у сезоні 2016/2017 (3 тур, Миколаїв та 8 тур, Херсон).

Отже, від останньої звитяги «Дніпрянки» (двох перемог над «Реалом» в межах туру) минуло майже три роки. Тому, звісно, демонізувати херсонських гандболісток ніхто не збирається, а от похвалити таки варто. Два тури поспіль перемогти дві найсильніші (після «Галичанки», звісно) команди Суперліги – дорогого вартує:

Заступник капітана «Дніпрянки» Анастасія Калигіна знає у чому секрет успіху її команди:

Це були непрості ігри, але тренер підготував нас і фізично, і морально. На додачу на початку місяця ми зіграли два дружні матчі зі «Спартаком», що, безумовно, пішло на користь. Дещо розповім про попередній тур (ігри з «Карпатами»): ми розуміли, буде складно, «Карпати» – гідний суперник, тому налаштування було серйозним. Здійснили командний перегляд ігор суперника, розбір гравців. Додатковим стимулом було те, що «Дніпрянка» багато років не обігрувала «Карпати» двічі. Ми були дуже змотивованими. Після двох перемог над «Карпатами» усвідомлювали: ігри з «Реалом» будуть ще складнішими. Але нам вдалося не втратити налаштування, а навпаки ще більше згуртуватися і повторити успіх. Кожен гравець налаштовував себе на перемогу над «Реалом». Ігри з «Реалом» так само пройшли непросто. Особливо перша гра, коли «Реал» максимально скоротив рахунок. Сейв нашого воротаря і капітана Тетяни Чорнявської на останніх хвилинах допоміг здобути перемогу з мінімальним відривом. У другому матчі нам вдалося зробити відрив і постало завдання – не дати суперницям скоротити рахунок. Ми з цим впоралися. Я вдячна всім дівчаткам та тренерам за ці ігри. Завдяки командному духу ми перемогли.

Анастасія Калигіна, “Дніпрянка”/(фото – Федерація гандболу України)

Капітан «Реалу» Владислава Граненко вважає: її команда теж ще скаже своє слово:

У першому матчі ми поступилися одним м’ячем. Перший тайм програли 14:19, тож у другому доводилося постійно наздоганяти. Наші дівчата почали реалізовувати свої кидки. І я на воротах більше допомагала у захисті. Нам трішки не вистачило сил і часу, аби взяти цю гру. Вважаю, що ми могли виграти. А у другій грі поступилися сімома м’ячами, бо на початку довго не могли забити. Як і «Дніпрянка» нам. Моя команда добре захищалися, і я допомагала дівчатам, як могла. Перший гол ми забили на 10-й хвилині, а «Дніпрянка» – десь на 7-й (і то з семиметрового). Мабуть, через те, що ми довго не могли розгойдатись і забити свої м’ячі, й отримали такий результат. Певно, на якийсь момент команда зневірилась. Чому так вийшло? Ми – молода команда, ще не зіграна, нам є багато над чим працювати і ми будемо працювати!

Капітан “Реалу” Владислава Граненко (фото – ГК “Реал”)

А в Ужгороді вовчиці Суперліги – «Карпати» приймали столичних гостей – київський «Спартак». Перемогли двічі.

«Карпати» Ужгород – «Спартак» Київ 34:26 (17:13) та 37:21 (18:11)

Єлизавета Воронько – капітан «Карпат», вважає, зі «Спартаком» могли зіграти краще:

Завдання на гру ми виконали відсотків на 60. У захисті можна було попрацювати краще. Захист зараз у нас трохи кульгає, ми його напрацьовуємо. Зігруємось одна з одною. І тренер помінявся, нові підходи, вимоги. Не все так швидко виходить, як хочемо. У нападі теж поки важко. Випала Аліса Петрів, напівсередня. На цю позицію прийшли молоді: вони також зігруються, втягуються у команду, може, не все одразу розуміють. Вони ще грають і за Вищу лігу, тому, мабуть, є й тло втоми. Але хоч склад у нас не такий великий, намагаємось підходити до кожної гри з великою самовіддачею. Хочеться показати, що ми здатні. Показати, що ми не слабка, а сильна команда. А щодо суперника по туру, скажу так: «Спартак» набирає досвід і вже на голову вищий, ніж був минулого сезону.

Програш «Дніпрянці» у попередньому турі дещо нас підкосив. Ми самі не очікували такого розвитку подій. Але команда духом не впала, шукає помилки, щоби виправляти. Тому що реально, такого у нас не було ніколи. І повертатися до такого ми не будемо. Вважаю, що наша команда здатна не програвати «Дніпрянці». Так, «Дніпрянка» додала, але в неї не з’явилося чогось нового чи надприродного. Можна спокійно виходити та перемагати її. Ми програли більше на своїх помилках, над якими працюємо. Сподіваюсь, такого більше не станеться.

Капітан “Карпат” Єлизавета Воронько (фото – facebook голкіпера)

Капітан «Карпат» додає – «Дніпрянці» програвати більше не збираються:

Як ви могли вже помітити, у четвірці лідерів Суперліги капітанами трьох командах є воротарі. Цікаво, правда ж?!

Поточна турнірна таблиця:

«Галичанка» Львів – 16 оч. (8 ігор) «Дніпрянка» Херсон – 12 оч. (8 ігор) «Карпати» Ужгород – 10 оч. (8 ігор) «Реал» Миколаїв – 6 оч. (8 ігор) «Спартак» Київ – 0 оч. (6 ігор) «ТНУ ДЮСШ 21» Київ – 0 оч. (6 ігор)

Топ найкращих бомбардирів:

1. Готра Яна («Карпати» Ужгород) – 67 голів

2. Колодюк Каріна («Карпати» Ужгород) – 58

3. Дереклєєва Анастасія («Реал» Миколаїв) – 50

4. Байрак Каріна («Карпати» Ужгород) – 47

5. Божко (Каменщик) Альона («Реал» Миколаїв) – 45

6-7. Гончаренко Аля («Дніпрянка» Херсон) – 43

6-7. Дябло Анна («Дніпрянка» Херсон) – 43

8-9. Мелекесцева Анастасія («Галичанка» Львів) – 42

8-9. Дмитришин Діана («Галичанка» Львів) – 42

10. Бондаренко Анастасія («Реал» Миколаїв) – 38

Фото – Федерація гандболу України

У листопаді пройдуть ще два тури Суперліги: 5-й та 6-й. Втім, головною подією листопада буде участь «Галичанки» у 3-му раунді Єврокубка. За львів’янок вболіватимуть усі суперниці по українській Суперлізі, адже цього сезону «Галичанка» – єдиний представник України у жіночих гандбольних Єврокубках.

Єврокубковий суперник «Галичанки» – «Ювента» – 13-ти разовий чемпіон Словаччини.

14 листопада «Галичанка» зіграє вдома – у Львові (о 15 год.), а 21 листопада – на виїзді (о 20:30).

Підготувала Наталія Васьо