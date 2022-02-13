Матч украинского клуба в еврокубках сорвался. Одна из версий – соперник боится военной агрессии России

«Галычанка» должна была принять первый матч 1/4 финала Кубка ЕГФ

Фото: пресс-служба Галычанки

Первый четвертьфинальный матч «Галычанки» в Кубке ЕГФ не состоится, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Соперник «Галычанки» «H71» из Фарерских островов решил не приезжать в Украину, но точная причина этого неизвестна. Называются две версии: первая – эпидемиологическая ситуация, вторая – боязнь военной агрессии России против Украины.

Матч должен был пройти 13 февраля. Сейчас в «Галычанке» ожидают официального письма от Европейской федерации гандбола.

Напомним, в предыдущем раунде Кубка ЕГФ соперник «Галичанки» также не прибыл в Украину и тогда ему засчитали техническое поражение.