Линейный «Мотора» Бохан попал в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов
По стопам Малашинскаса. Один из лидеров «Мотора» подписал с клубом новый контракт
Белорусский линейный еще на сезон останется в Запорожье
07:57
Вячеслав Бохан / Фото - handball.motorsich.com25-летний белорусский легионер «Мотора» Вячеслав Бохан заключил с клубом новое соглашение, по которому продолжит выступление за запорожский клуб еще на сезон. Об этом сообщает официальный сайт запорожцев.
Бохан пополнил ряды действующего чемпиона Украины в июле 2020 года, перейдя из минского СКА. Отметим, что на данный момент линейный является самым высоким игроком в команде – его рост 206 см.
Следующий сезон в составе запорожского клуба станет уже третьим для игрока сборной Беларуси.
Накануне литовский разыгрывающий «Мотора» Айденас Малашинскас продлил контракт с запорожским клубом.
Напомним, в матче 10-го тура Лиги чемпионов «Мотор» в гостях уступил бухарестскому «Динамо» (29:33).
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