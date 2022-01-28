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Полуфинал Евро-2022. Франция – Швеция. Видео трансляция

Смотрите матч в прямом эфире на XSPORT.ua
Телепрограмма XSPORT Гандбол
12:11
Полуфинал Евро-2022. Франция – Швеция. Видео трансляция
Фото - twitter.com/ehfeuro

В пятницу, 28 января, сборная Франции сыграет против команды Швеции в полуфинале чемпионата Европы-2022 по гандболу среди мужчин.

Трансляцию этого поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости. Начало матча — 21:30, комментатор — Владимир Кириченко.

В 19:00 на канале XSPORT+ также смотрите прямую трансляцию первого полуфинала Евро-2022 между сборными Испании и Дании.

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Евро-2022 (гандбол)

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