«Галичанка» в седьмой раз подряд стала чемпионом украинской Суперлиги
Полуфинал Кубка Украины. «Галичанка» – «ЗУНУ-Энерго ШВСМ». Видео трансляция
Смотрите матч «Финала четырех» из Николаева на XSPORT.ua
21:06
«Финала четырех» женского Кубка Украины пройдет в Николаеве / Фото - facebook.com/uhfukraine
В пятницу, 4 июня, состоится полуфинальный матч «Финала четырех» женского кубка Украины по гандболу, в котором действующий чемпион Украины львовская «Галичанка» сыграет против тернопольского «ЗУНУ-Энерго ШВСМ».
Прямая трансляция матча будет доступна в плеере ниже. Начало – в 16:00.
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