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Полуфинал Кубка Украины. «Реал» – «Днепрянка». Видео трансляция

Смотрите матч «Финала четырех» из Николаева на XSPORT.ua
Гандбол
21:10
Полуфинал Кубка Украины. «Реал» – «Днепрянка». Видео трансляция
Николаевский «Реал» является хозяином «Финала четырех» женского кубка Украины по гандболу / Фото - facebook.com/uhfukraine

В пятницу, 4 июня, состоится полуфинальный матч «Финала четырех» женского кубка Украины по гандболу, в котором николаевский «Реал» сыграет против херсонской «Днепрянки».

Прямая трансляция матча будет доступна в плеере ниже. Начало – в 18:00.

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Теги

Реал (гандбол) Днепрянка

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