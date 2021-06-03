Полуфинал Кубка Украины. «Галичанка» – «ЗУНУ-Энерго ШВСМ». Видео трансляция
Полуфинал Кубка Украины. «Реал» – «Днепрянка». Видео трансляция
Смотрите матч «Финала четырех» из Николаева на XSPORT.ua
21:10
Николаевский «Реал» является хозяином «Финала четырех» женского кубка Украины по гандболу / Фото - facebook.com/uhfukraine
В пятницу, 4 июня, состоится полуфинальный матч «Финала четырех» женского кубка Украины по гандболу, в котором николаевский «Реал» сыграет против херсонской «Днепрянки».
Прямая трансляция матча будет доступна в плеере ниже. Начало – в 18:00.
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