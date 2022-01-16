Тренер сборной Украины: «С Францией команда отыграла намного лучше, чем с Сербией»
Полусредний сборной Украины: «Игра с олимпийским чемпионом – бесценный опыт для нас»
Турченко считает, что команда будет прибавлять от игр с такими сильными соперниками
14:24
Фото: handball.net.ua
Полусредний сборной Украины Игорь Турченко прокомментировал результата матча с национальной командой Франции на чемпионате Европы-2022:
Сборная Франции – очень сильный соперник, олимпийские чемпионы. Для нас такие игры – бесценный опыт. У нас много молодых игроков, нам нужно время, чтобы играть на таком уровне. Мы стремимся к этому.
У нас были проблемы, когда Франция играла в защите со схемой 5-1, но, думаю, в будущем мы сможем показать результаты намного лучше, чем сегодня.
Итоги матча с олимпийскими чемпионами подвел и капитан команды.
Комментарии 0