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Полусредний сборной Украины: «У нового тренера многие упражнения, которых я никогда не делал»
Роман Чичикало – о дебютном сборе команды с Михаэлем Биглером
14:55
Роман Чичикало / Фото - FacebookПравый полусредний польского «Заглембе» и сборной Украины Роман Чичикало в интервью официальному сайту ФГУ оценил начало работы с новым наставником команды, немецким специалистом Михаэлем Биглером.
«Сбор проходит отлично, работа бурлит, все так интересно, в то же время непросто. Но, я думаю, мы справимся. Тренировки очень интенсивные. Некоторые вещи видим с другой точки зрения – это другая философия гандбола».
У нас очень много работы с мячом – абсолютно все, включая разминку. Очень много обыгрышей, ведение, обведение игрока с мячом. Очень много работаем над защитой. Очень много передвижений, отрабатываем выход влево, вправо. Многие упражнения, которых я никогда не делал».
Отметим, что Биглер работал со многими клубами немецкой Бундеслиги, возглавлял национальную сборную Польши, входил в тренерский штаб мужской команды Германии, а также работал с женской немецкой сборной.
В 2015 году сборная Польши под руководством немца завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
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