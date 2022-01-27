Акименко: «На выезде с Фарерами сыграем лучше»
Правый крайний сборной Украины Акименко подписал контракт с участником Лиги чемпионов
27-летний игрок со следующего сезона будет выступать за румынский гранд
07:18
Андрей Акименко / Фото - ФГУПравый крайний сборной Украины и польских «Азотов» Андрей Акименко перед стартом Евро-2022 перенес операцию на голеностопе и пропустил турнир.
27-летний игрок в интервью пресс-службе ФГУ рассказал о своем состоянии и подписании контракта с бухарестским Динамо.
«Сейчас чувствую себя отлично, уже вернулся к полноценным тренировкам, принял участие в спарринге. Сейчас готовимся к кубковой игре с «Гурником», которая пройдет во вторник».
На мартовских матчах сборной Украины в отборе на чемпионат мира тебя можно будет увидеть?
«Да, безусловно».
Из-за травм на ЧЕ-2022 также не сыграл ряд ведущих украинских гандболистов. Твое впечатление от выступления обновленной команды?
«Требовать результата, мне кажется, не имело смысла. У сборной новый тренер, новые игроки. За это время трудно наиграть состав. Скажу по ребятам: спасибо за то, что они показали, трудно кого-то упрекнуть. Нам нужно время».
В декабре стало известно, что ты покинешь «Азоты» по окончании сезона. Уже можешь сообщить, где продолжишь карьеру?
«Да! Я подписал контракт с бухарестским «Динамо». Это команда, выступающая в Лиге чемпионов. Для меня это шаг вперед. Надо показать себя. Посмотрим, как получится, но я готов сделать все, что от меня зависит. Это будет мой первый опыт в Лиге чемпионов. Возлагаю на этот клуб большие надежды».
Напомним, в «Азотах» украинец проводит второй сезон, перейдя в команду из запорожского ZTR.
Ранее ФГУ сообщила об уходе немецкого специалиста Михаэля Биглера с поста главного тренера национальной сборной Украины.
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