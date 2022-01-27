Правый крайний сборной Украины Акименко подписал контракт с участником Лиги чемпионов

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Хоккей (8 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 5:0 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс 4:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 1:5 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис 6:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс 3:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
Теннис (4 события из 10) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
07:25 Jannik Sinner - Стефанос Циципас 0:3 Окончен
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев 2:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Даниэлле Росе Коллинс - Ализе Корне 2:0 Окончен
04:00 Ига Святек - Кайя Канепи 2:1 Окончен
Теннис (1 событие из 1) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
11:55 Даниэлле Росе Коллинс - Ига Святек 0:0 1-й сет
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс 118:124 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс 111:105 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис 110:118 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Теннис (2 события из 6) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
10:30 Эшлей Барти - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
11:55 Даниэлле Росе Коллинс - Ига Святек 0:0 1-й сет
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль -:- Запланирован

Правый крайний сборной Украины Акименко подписал контракт с участником Лиги чемпионов

27-летний игрок со следующего сезона будет выступать за румынский гранд
Гандбол
07:18
Правый крайний сборной Украины Акименко подписал контракт с участником Лиги чемпионов
Андрей Акименко / Фото - ФГУ
Правый крайний сборной Украины и польских «Азотов» Андрей Акименко перед стартом Евро-2022 перенес операцию на голеностопе и пропустил турнир. 

27-летний игрок в интервью пресс-службе ФГУ рассказал о своем состоянии и подписании контракта с бухарестским Динамо.

«Сейчас чувствую себя отлично, уже вернулся к полноценным тренировкам, принял участие в спарринге. Сейчас готовимся к кубковой игре с «Гурником», которая пройдет во вторник».


На мартовских матчах сборной Украины в отборе на чемпионат мира тебя можно будет увидеть?

«Да, безусловно».


Из-за травм на ЧЕ-2022 также не сыграл ряд ведущих украинских гандболистов. Твое впечатление от выступления обновленной команды?

«Требовать результата, мне кажется, не имело смысла. У сборной новый тренер, новые игроки. За это время трудно наиграть состав. Скажу по ребятам: спасибо за то, что они показали, трудно кого-то упрекнуть. Нам нужно время».


В декабре стало известно, что ты покинешь «Азоты» по окончании сезона. Уже можешь сообщить, где продолжишь карьеру?

«Да! Я подписал контракт с бухарестским «Динамо». Это команда, выступающая в Лиге чемпионов. Для меня это шаг вперед. Надо показать себя. Посмотрим, как получится, но я готов сделать все, что от меня зависит. Это будет мой первый опыт в Лиге чемпионов. Возлагаю на этот клуб большие надежды».


Напомним, в «Азотах» украинец проводит второй сезон, перейдя в команду из запорожского ZTR.

Ранее ФГУ сообщила об уходе немецкого специалиста Михаэля Биглера с поста главного тренера национальной сборной Украины.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Акименко Мужская сборная Украины (гандбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Михаэль Биглер ушел с поста главного тренера сборной Украины
Михаэль Биглер ушел с поста главного тренера сборной Украины
Гандбол
19 января 08:59
Точный бросок Гориги попал в топ-5 лучших голов игрового дня Евро-2022
Точный бросок Гориги попал в топ-5 лучших голов игрового дня Евро-2022
Гандбол
18 января 14:48
Тренер сборной Украины подвел итоги выступления команды на чемпионате Европы
Тренер сборной Украины подвел итоги выступления команды на чемпионате Европы
Гандбол
17 января 22:34
Чуда не случилось – вице-чемпионы Европы разгромили Украину
Чуда не случилось – вице-чемпионы Европы разгромили Украину
Гандбол
17 января 20:50
1
Правый крайний сборной Украины: «В матче с Хорватией будем выкладываться на 100 %»
Правый крайний сборной Украины: «В матче с Хорватией будем выкладываться на 100 %»
Гандбол
17 января 17:20
Горига – в топ-6 игроков по скорости броска на Евро-2022
Горига – в топ-6 игроков по скорости броска на Евро-2022
Гандбол
17 января 13:52

Новости: Гандбол

Стали известны полуфинальные пары Евро-2022. Трехкратные олимпийские чемпионы снова в деле
Стали известны полуфинальные пары Евро-2022. Трехкратные олимпийские чемпионы снова в деле
10:59
Правый крайний сборной Украины Акименко подписал контракт с участником Лиги чемпионов
Правый крайний сборной Украины Акименко подписал контракт с участником Лиги чемпионов
07:18
Чемпионат Европы. Польша — Испания. Видео трансляция
Чемпионат Европы. Польша — Испания. Видео трансляция
25 января 14:56
Савукинас: «Все травмированные игроки в ближайшее время вернутся в строй»
Савукинас: «Все травмированные игроки в ближайшее время вернутся в строй»
25 января 12:25
Чемпионат Европы. Германия — Испания. Трансляция на XSPORT
Чемпионат Европы. Германия — Испания. Трансляция на XSPORT
20 января 14:39
Михаэль Биглер ушел с поста главного тренера сборной Украины
Михаэль Биглер ушел с поста главного тренера сборной Украины
19 января 08:59
«Галычанка» узнала соперника по четвертьфиналу Кубка ЕГФ
«Галычанка» узнала соперника по четвертьфиналу Кубка ЕГФ
18 января 16:42
Точный бросок Гориги попал в топ-5 лучших голов игрового дня Евро-2022
Точный бросок Гориги попал в топ-5 лучших голов игрового дня Евро-2022
18 января 14:48
Олимпийские чемпионы с первого места вышли в плей-офф чемпионата Европы из группы сборной Украины
Олимпийские чемпионы с первого места вышли в плей-офф чемпионата Европы из группы сборной Украины
17 января 23:58
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
5
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости