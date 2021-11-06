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Правый крайний сборной Украины: «Биглер мыслит по-другому, иначе смотрит на гандбол»

Андрей Акименко – о начале работы с немецким специалистом

Гандбол
09:21
Правый крайний сборной Украины: «Биглер мыслит по-другому, иначе смотрит на гандбол»
Андрей Акименко / Фото - Facebook
Правый крайний сборной Украины Андрей Акименко в интервью официальному сайту ФГУ рассказал о начале работы команды под руководством известного немецкого специалиста Михаэля Биглера.

«Новый тренер мыслит по-другому, иначе смотрит на гандбол. Мы должны перестроиться под его требования. Биглер ставит акцент на игру в обороне. Мы провели несколько хороших тренировочных дней. Тренер видит, что мы работаем с большим желанием. Надеюсь, у нас получится все задуманное. Тренер очень эмоционален и требователен. Биглер хочет жесткой игры в обороне. Это то, что мы можем сделать, ведь у нас в составе есть большие центральные защитники».


Отметим, что Биглер работал со многими клубами немецкой Бундеслиги, возглавлял национальную сборную Польши, входил в тренерский штаб мужской команды Германии, а также работал с женской немецкой сборной. 

В 2015 году сборная Польши под руководством немца завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Напомним, подопечные Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.

Список украинских гандболистов, которые были вызваны на сбор в Венгрию.

Владимир Кириченко
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Андрей Акименко Мужская сборная Украины (гандбол)

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