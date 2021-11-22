Акименко: «На выезде с Фарерами сыграем лучше»
Правый крайний сборной Украины может продолжить карьеру в одном из клубов Лиги чемпионов
Ныне гандболист феерит в чемпионате Польши
22 ноября 08:59
Андрей Акименко / Фото - FacebookПравый крайний сборной Украины и польского клуба «Азоты» Андрей Акименко может сменить клубную прописку. Об этом сообщает ksazotypulawy.
27-летний левша идет на втором месте в бомбардирской гонке чемпионата Польши, забросив 62 мяча в 10 матчах. В «Азотах» украинец проводит второй сезон, перейдя в команду из запорожского ZTR.
Новый командой Акименко может стать участник Лиги чемпионов – бухарестское «Динамо».
Накануне Акименко рассказал о начале работы под руководством известного немецкого специалиста Михаэля Биглера, который возглавил сборную Украины.
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