Тренер сборной Украины: «На Евро-2022 нам придется играть с чистого листа»
Правый крайний сборной Украины: «Составлю достойную конкуренцию Кравченко и Близнюку»
Даниил Глушак – о подготовке команды к Евро-2022
08 января 07:38
Даниил Глушак / Фото - ФГУПравый крайний сборной Украины и литовского «Драгунаса», 21-летний Даниил Глушак в интервью пресс-службе ФГУ рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату Европы-2022.
«Михаэль Биглер обращает внимание на максимальную концентрацию и слаженность в работе. Он также отмечает необходимость коммуникации между игроками. И, конечно, требует от нас повысить реализацию бросков».
«Чувствую, что набрал хорошую физическую форму и нахожусь в отличном психологическом состоянии. У меня были небольшие проблемы с голеностопами, но они уже остались в прошлом. Считаю, что составлю достойную конкуренцию другим правым крайним Эдуарду Кравченко и Илье Близнюку. Мы все примерно равны по силе. Просто у каждого есть отдельные элементы, в которых он превосходит других. Кто-то лучше прыгает, кто-то быстрее, кто-то точнее бросает».
«Считаю, что у нас есть неплохие шансы на выход из группы. Главное – верить в свои силы. У сборной Украины достаточно молодой состав, добиться успеха мы сможем только за счет четкого выполнения тренерских требований».
Напомним, подопечные Михаэля Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.
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