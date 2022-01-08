Правый крайний сборной Украины: «У нас есть неплохие шансы выйти из группы на чемпионате Европы»

Украинцы в квартете С сыграют с национальными командами Хорватии, Франции и Сербии

Фото: ФГУ

Правый крайний сборной Украины Даниил Глушак высказался о предстоящем чемпионате Европы-2022:



О требованиях тренера к крайним игрокам на тренировках

Он обращал внимание на максимальную концентрацию и слаженность в работе. А также настаивал на необходимости коммуникации между игроками. И, конечно, потребовал от нас повышать реализацию бросков.

О конкуренции на позиции правого крайнего

Чувствую, что набрал хорошую физическую форму и нахожусь в отличном психологическом состоянии. У меня были небольшие проблемы с голеностопами, но они уже остались в прошлом. Считаю, что составлю достойную конкуренцию другим правым крайним Эдуарду Кравченко и Илье Близнюку. Мне кажется, мы все примерно равны по силе. Просто у каждого есть отдельные элементы, в которых он превосходит других. Кто лучше прыгает, кто быстрее, кто точнее бросает.

О кадровых потерях у соперников по группе

По-моему, это не слишком изменит общую расстановку сил. Ведь, например, сборная Франции на каждой позиции по пять игроков высочайшего уровня. А в нашей команде сейчас много молодых игроков. Но я считаю, что у молодости есть что противопоставить опыту.

О необходимости выиграть два матча для выхода из группы

Я считаю, что у нас есть неплохие шансы. Главное – быть уверенными в своих силах. У сборной Украины достаточно молодой состав, и добиться успеха мы сможем только за счет четкого выполнения тренерских установок.

О выступлениях в чемпионате Литвы

Да, я чувствую, что стал сильнее в нынешнем сезоне. Я раскрываю свой потенциал не только как правый крайний, но и также как правый полусредний, поскольку наши полусредние нередко выпадают из-за травм. Мне кажется, мой уровень вырос по сравнению с прошлым сезоном. Но все равно нужно еще очень много работать и никогда не останавливаться.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Отметим, что накануне континентального первенства у сборной Украины не будет товарищеских матчей.