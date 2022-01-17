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02:30 Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанс 120:105 Окончен
03:00 Майами Хит - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
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21:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 97:85 4-я четверть
22:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 59:54 2-я четверть
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс 26:14 1-я четверть
22:30 Мемфис Гриззлис - Чикаго Буллз 8:8 1-я четверть
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Правый крайний сборной Украины: «В матче с Хорватией будем выкладываться на 100 %»

Также Близнюк вспомнил свои первые мячи в составе «сине-желтых»
Гандбол
17:20
Правый крайний сборной Украины: «В матче с Хорватией будем выкладываться на 100 %»
Фото: ФГУ

Правый крайний сборной Украины Илья Близнюк в интервью пресс-службе ФГУ поделился мнением о заключительном матче группы C чемпионата Европы-2022, в котором украинцы сыграют с национальной командой Хорватии:

На последней тренировке перед игрой с Хорватией мы наигрывали как защиту, так и комбинации в нападении. Будем готовы и к схеме 5-1, и к 6-0. Мы становимся более сыгранными. Многие из нас впервые выступают за сборную и, думаю, что с каждым матчем мы будем показывать более слаженную игру. Сегодня, как и всегда, будем выкладываться на все 100 процентов, чтобы не подвести украинских болельщиков.

Когда в матче против Франции я забил свои первые голы за сборную, эмоции зашкаливали. Очень приятно, когда все трибуны аплодируют. Первый мяч я забросил после «проскочки», вратарь поднял ногу, и я бросил под опорную. Это простой бросок. А во время второго гола уже удалось больше вылететь, посмотреть. Я увидел, что вратарь уже сел и бросил в верхний угол. Очень приятно забить пару голов в ворота олимпийских чемпионов.

Поединок Украина – Хорватия в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало матча – 17 января в 19:00.

Напомним, в первых двух матчах на Евро-2022 сборная Украины проиграла сербам (23:31), а также была разбита французами (23:36).

Олег Шумейко-младший
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Мужская сборная Украины (гандбол) Евро-2022 (гандбол)

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