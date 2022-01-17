Правый крайний сборной Украины: «В матче с Хорватией будем выкладываться на 100 %»

Фото: ФГУ

Правый крайний сборной Украины Илья Близнюк в интервью пресс-службе ФГУ поделился мнением о заключительном матче группы C чемпионата Европы-2022, в котором украинцы сыграют с национальной командой Хорватии:



Когда в матче против Франции я забил свои первые голы за сборную, эмоции зашкаливали. Очень приятно, когда все трибуны аплодируют. Первый мяч я забросил после «проскочки», вратарь поднял ногу, и я бросил под опорную. Это простой бросок. А во время второго гола уже удалось больше вылететь, посмотреть. Я увидел, что вратарь уже сел и бросил в верхний угол. Очень приятно забить пару голов в ворота олимпийских чемпионов.