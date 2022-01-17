Правый крайний сборной Украины: «В матче с Хорватией будем выкладываться на 100 %»
Правый крайний сборной Украины Илья Близнюк в интервью пресс-службе
ФГУ поделился мнением о заключительном матче группы C чемпионата Европы-2022, в котором украинцы сыграют с национальной командой Хорватии:
На последней тренировке перед игрой с Хорватией мы наигрывали как защиту, так и комбинации в нападении. Будем готовы и к схеме 5-1, и к 6-0. Мы становимся более сыгранными. Многие из нас впервые выступают за сборную и, думаю, что с каждым матчем мы будем показывать более слаженную игру. Сегодня, как и всегда, будем выкладываться на все 100 процентов, чтобы не подвести украинских болельщиков.
Когда в матче против Франции я забил свои первые голы за сборную, эмоции зашкаливали. Очень приятно, когда все трибуны аплодируют. Первый мяч я забросил после «проскочки», вратарь поднял ногу, и я бросил под опорную. Это простой бросок. А во время второго гола уже удалось больше вылететь, посмотреть. Я увидел, что вратарь уже сел и бросил в верхний угол. Очень приятно забить пару голов в ворота олимпийских чемпионов.
Поединок Украина – Хорватия в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало матча – 17 января в 19:00.
Напомним, в первых двух матчах на Евро-2022 сборная Украины проиграла сербам (23:31), а также была разбита французами (23:36).
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