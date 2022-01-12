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Превью Евро-2022: ФГУ не смогла собрать команду из лучших украинских игроков

13 января стартует мужское континентальное первенство. У нас штормовое предупреждение
Гандбол
19:18
Превью Евро-2022: ФГУ не смогла собрать команду из лучших украинских игроков

В четверг, 13 января, состоятся первые матчи 15-го чемпионата Европы. В этот же день сборная Украины откроет для себя форум матчем с Сербией (начало – в 19:00, прямая трансляция на телеканале XSPORT). 

Известен состав сборной Украины на чемпионат Европы-2022, который покажет XSPORT

Прежде чем перейти к ДНК нашей команды, пройдемся по общим организационным фактам. 

·       До 2002-го финалистами Евро ставали 12 команд (четыре раза), после – 16 (девять раз). Финальная же часть Евро-2022, как и два года назад, соберет рекордное количество участников – 24 (так будет и в 2024-м).  

·       Формат турнира: команды разделены на шесть квартетов, главная особенность – путевки в основной раунд получат только по две лучших команды из каждой группы. То есть половина участников завершит турнир после трех матчей. Ранее на предварительном этапе из группы выходили три команды из четырех.    

·       В основном раунде образуются две группы по шесть команд. Счастливчики из А+В+С и D+E+F с сохранением золотых очков (набранных в матче с компаньоном в предвариловке) проведут еще по четыре матча.

·       Следующий этап – первые две команды из каждого секстета сформируют пары полуфиналов. Единственный матч-утешиловка – за 5-е место.

XSPORT покажет чемпионат Европы. Расписание матчей сборной Украины

Теперь от общего – к частному. Сборная Украины практически повторила схему захода на Евро двухгодичной давности. В лобовом матче проиграла конкуренту (тогда Черногории, сейчас – Чехии), но просочилась в главную тусовку континента через черный ход – по дополнительным показателям в конкурсе третьих мест. Причем на этот раз все срослось ну совсем на тоненького: нам хватило одного «золотого» очка, добытого в матче с Россией.  

Таким образом «сине-желтые» оформили седьмой заход на Евро: 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2020 и 2022. Правда, выше 11-го места не поднимались, но и аппетиты сейчас иные. Попадание на мэйджор даже в его расширенном формате – уже успех. Кроме того, «сине-желтые» имеют открытую серию из девяти поражений подряд на чемпионатах Европы.

Сборная Украины сеялась из последней, четвертой корзины и попала в группу С, где встретится с Сербией (13 января), Францией (15 января) и Хорватией (17 января). 

Матчи предварительного раунда украинцы проведут в Сегеде (Венгрия). Двух сильнейших из нашего квартета ждет склейка с кем-то из компании А (Словения, Дания, Северная Македония, Черногория) и В (Португалия, Венгрия, Исландия, Нидерланды).   

Предтурнирные расклады специалистов едва ли единогласно ставят украинцев в ряд аутсайдеров. И крыть тут нечем. Жеребьевка подсунула нам три атомных соперника, а обгонять необходимо как минимум двоих. Кроме того, кадровый потенциал сборной хромает на обе ноги. 

И все это присыпано экспериментальным тренерским составом во главе с немецким дебютантом 60-летним Михаэлем Биглером и зеленым помощником без особых успехов на тренерском поприще Вячеславом Лочманом (его максимум – третье место в украинской Суперлиге).   

Перед тем как приступить к кадровой теме, по хронологии зафиксируем стадии развития окончательного ростера сборной Украины. 

·       Первый сбор Биглер-Лочман провели в Венгрии, и после него сложно было сделать какие-то выводы, поскольку он носил ознакомительный характер и прошел без контрольных встреч. По-настоящему серьезные переживания нашли отражение в сформированном «списке 35» (два года назад – «список 28»). В нем не нашлось места не только ряду ведущих опытных гандболистов, но и тем, кто находится на пике карьеры – Артему Козакевичу (он, по сути, и вывел нас на Евро) и капитану Захару Денисову (напомните, у кого из украинцев на руках четырехлетний контракт с клубом Лиги чемпионов?). Трудно сказать, смотрел ли Биглер гандбол в нынешнем сезоне, но ни на этот, ни на другие вопросы «куратор» до сих пор не ответил. Видимо, «он был далеко от этих событий» и какой-то Лиги чемпионов. 

·       К сожалению, многочисленные попытки автора связаться с Вячеславом Лочманом успехом также не увенчались. Об открытых пресс-конференциях и речи быть не может. Выстроена новая парадигма отношений – на общественный диалог наложено жесткое табу. Биглер, Лочман и представители ФГУ давали интервью только пресс-службе Федерации. 

·        ...А тем временем, кроме «неугодных» и давно травмированных, Украина продолжила терять кадры по естественным причинам. Из-за невозможности полного восстановления из основной обоймы один за другим выбыли опытные Роман ЧичикалоАндрей Акименко и Евгений Жук. Единственный подготовительный турнир с участием «сине-желтых», Yellow Cup-2022, был отменен, а из-за форс-мажора с рейсом в Швейцарию пришлось отказаться от спаррингов с хозяевами... 

·       Предпоследним отцепленным стал Станислав Плясун, четвертый правый крайний в составе. Однако после «аута» Жука, его кандидатура вновь могла стать актуальной для сборной ФГУ. Впрочем, ЕГФ внесла изменения в регламент турнира и формально аннулировало «список 35». То есть дозаявить в сборную можно кого угодно в виде «медицинского джокера», но дозаявку должна одобрить ЕГФ.

·          В итоге в окончательную делегацию на Евро-2022 вошли 18 исполнителей, а последним отцепленным оказался Максим Стрельников. Напомним, в заявку на матч попадают 16 игроков (два игрока из данного списка начнут с «трибуны»). 

·       Согласитесь, трудно назвать данную сборную командой из лучших гандболистов Украины. Правильнее будет ее назвать сборной ФГУ, ведь она собрана на усмотрение нескольких людей, которым и придется отвечать за итоговый результат. Он то и продемонстрирует правильные ли решения были приняты.

Нельзя забывать, что Евро-2022 является частью отборочной кампании к ЧМ-2023, к которой, не исключено, сборную будет готовить другой тренерский штаб и другое руководство ФГУ. Весной планируется отчетно-выборный Конгресс. Нам же остается пожелать удачи нашим гандболистам. Она может пригодиться на ковидном чемпионате... 

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua


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