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Президент «Мотора» – руководству EHF: «Мы готовы принять «Барселону» в Запорожье»

Запорожский клуб согласен играть домашние матчи Лиги чемпионов в других странах
Гандбол
14:26
Президент «Мотора» – руководству EHF: «Мы готовы принять «Барселону» в Запорожье»
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.com
«Мотор» на своем официальном сайте опубликовал обращение президента запорожского клуба Олимпия Покатова к руководству EHF (Европейская федерация гандбола).

«Руководство «Мотора» крайне обеспокоено решением EHF об отмене матча Лиги чемпионов с ПСЖ и сожалеет, что при принятии столь важного решения организация не учитывала позицию клуба и не вступала в официальную переписку с задействованными сторонами».


«Тревожные настроения и паника, пропагандируемые в СМИ, необоснованы, и связанные с этим переносы ключевых матчей Лиги чемпионов ставят под удар результаты всех наработок «Мотора» в области популяризации и развития гандбола как в Украине, так и в Европе в целом. Плюс на сайте Министерства иностранных дел Франции никаких запретов на въезд в Украину опубликовано не было».


«В этом сезоне, несмотря на всемирный экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, «Мотор» не только сохранил своих ключевых исполнителей, но и усилил как игровой, так и тренерский состав».


«Официально доводим до вашего сведения, что «Мотор» готов принять на своей площадке в Запорожье «Барселону», согласно ранее утвержденному календарю. В случае сохранения сложившейся тревожной тенденции и возникновения реальной угрозы «Мотор» готов выступать на нейтральной площадке. Просим учесть наши предложения и не переносить матч Лиги чемпионов с «Барселоной», который запланирован на 2 марта, а также в ближайшее время определить новую дату проведения отложенного матча «Мотор» – ПСЖ».


«Настаиваем, чтобы EHF как управляющая европейским гандболом структура учла позицию «Мотора» и приняла взвешенное и непредвзятое решение с участием в обсуждении не только команды-гостей, но и принимающей команды, а также учитывая реальную обстановку».


Напомним, на минувшей неделе был отложен домашний матч запорожцев в Лиге чемпионов с французским ПСЖ. Это связано с напряженной политической обстановкой в Украине.

Ожидается, что теперь команды сыграют в польском Тарнуве на обновленной «Arena Jaskółka», которая может вместить почти четыре с половиной тысячи зрителей. 
Владимир Кириченко
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Мотор Лига чемпионов (гандбол)

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