Линейный сборной Украины поделился мнением о сопернике команды на групповом этапе Евро-2022
Разыгрывающий сборной Украины: «Каждый в сборной хочет сыграть на Евро-2022 очень хорошо, и я не исключение»
Владислав Залевский – об атмосфере в команде перед континентальным первенством
07:17
Владислав Залевский (по середине) / Фото - ФГУРазыгрывающий сборной Украины Владислав Залевский в комментарии пресс-службе ФГУ рассказал о готовности национальной команды к чемпионату Европы-2022 и оценил двустороннюю игру сборной в последний день тренировочных сборов в Запорожье.
«Это была очень нужная двусторонняя игра. Мы хорошо двигались, было заметно, какую работу мы проделали на сбрах. По самоотдаче вообще не возникло никаких вопросов. Но, конечно, ошибались. Пока трудно удержать в голове все, что от нас требует тренер. Мы очень стараемся, но – тяжело, ведь почти всю базу мы изменили. И иногда на автомате срабатывают привычки, которые заложены в нас еще с детства».
«Я считаю, что команда продуктивно поработала в двусторонке, хотя и косяков было немало. Надеюсь, что на Евро мы все поправим и будем во всеоружии».
«Мне очень хочется проявить себя на Евро. У меня еще не было в карьере таких турниров, чтобы я получил игровую практику. Каждый в сборной хочет сыграть очень хорошо, и я не исключение».
«Я в хорошей форме. Мы подправили функционал на сборах. Было много упражнений на физподготовку, но все было интересно. Морально тоже все хорошо. Всегда приезжаем в сборную с хорошим настроением и здесь самая рабочая атмосфера из всех мест, где мне приходилось быть. Поэтому я хочу хорошо сыграть, если мне дадут шанс».
Напомним, что сборная Украины в группе C сыграют с национальными командами Сербии, Франции и Хорватии. Расписание матчей сборной Украины.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
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