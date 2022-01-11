Разыгрывающий сборной Украины: «Каждый в сборной хочет сыграть на Евро-2022 очень хорошо, и я не исключение»

Владислав Залевский – об атмосфере в команде перед континентальным первенством

Владислав Залевский (по середине) / Фото - ФГУ Разыгрывающий сборной Украины Владислав Залевский в комментарии пресс-службе ФГУ рассказал о готовности национальной команды к чемпионату Европы-2022 и оценил двустороннюю игру сборной в последний день тренировочных сборов в Запорожье.



«Это была очень нужная двусторонняя игра. Мы хорошо двигались, было заметно, какую работу мы проделали на сбрах. По самоотдаче вообще не возникло никаких вопросов. Но, конечно, ошибались. Пока трудно удержать в голове все, что от нас требует тренер. Мы очень стараемся, но – тяжело, ведь почти всю базу мы изменили. И иногда на автомате срабатывают привычки, которые заложены в нас еще с детства».



«Я считаю, что команда продуктивно поработала в двусторонке, хотя и косяков было немало. Надеюсь, что на Евро мы все поправим и будем во всеоружии».



«Мне очень хочется проявить себя на Евро. У меня еще не было в карьере таких турниров, чтобы я получил игровую практику. Каждый в сборной хочет сыграть очень хорошо, и я не исключение».



«Я в хорошей форме. Мы подправили функционал на сборах. Было много упражнений на физподготовку, но все было интересно. Морально тоже все хорошо. Всегда приезжаем в сборную с хорошим настроением и здесь самая рабочая атмосфера из всех мест, где мне приходилось быть. Поэтому я хочу хорошо сыграть, если мне дадут шанс».



Напомним, что Разыгрывающий сборной Украиныв комментарииФГУ рассказал о готовности национальной команды к чемпионату Европы-2022 и оценил двустороннюю игру сборной в последний день тренировочных сборов в Запорожье.Напомним, что сборная Украины в группе C сыграют с национальными командами Сербии, Франции и Хорватии. Расписание матчей сборной Украины Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Владимир Кириченко