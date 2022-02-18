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Разыгрывающий сборной Украины Миноцкий признан лучшим игроком 15-го тура чемпионата Польши
22-летний игрок «Тарнува» забросил 8 мячей в ворота «Заглембе»
18 февраля 07:17
Тарас Миноцкий / Фото - TARNUWСтал известен лучший игрок 15-го тура чемпионата Польши.
Им стал 22-летний разыгрывающий «Тарнува» Тарас Миноцкий. Разыгрывающий сборной Украины забросил в ворота «Заглембе» восемь мячей и помог своей команде переиграть соседей по турнирной таблице со счетом 29:25.
Graczem 15. serii został Taras Minotskyi— PGNIG Superliga (@pgnigsuperliga) February 17, 2022
Partnerem głosowania jest @hummelPolska. pic.twitter.com/OyCqnXL16Q
Ранее стало известно, что польский клуб «Азоты» из Пулав объявил о заключении соглашения с линейным сборной Украины и «Мотора» Иваном Бурзаком.
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