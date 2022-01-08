Разыгрывающий сборной Украины: «Поехать на чемпионат Европы – моя маленькая мечта»

Миноцкий поделился информацией о подготовке национальной команды

Фото: ФГУ

Разыгрывающий сборной Украины Тарас Миноцкий рассказал о тренировочном процессе накануне Евро-2022:



О тренировках в тренажерном зале

Тренировки в тренажерном зале требуются для поддержания формы. Силовые нагрузки необходимы, поскольку мы много играем в защите, а там постоянный контакт и борьба. Потому тренажерный зал это один из ключевых моментов в подготовке. Посмотрите на наших центральных защитников – большие, сильные ребята. И эту форму им нужно поддерживать. А мы должны им помогать и не проигрывать в защите. Выходить и рубиться до конца.

Об увлечении тренировками в тренажерном зале

Не то, что я увлекаюсь… Просто внимательно прислушиваюсь к тренерам, они говорят, как правильно работать. И где-то я сам смотрю, интересуюсь правильным выполнением. От этого делаю выводы.

О собрании национальной команды в Запорожье

На мой взгляд – сборы проходят очень продуктивно, у нас хорошие тренировки, узнаем на них много нового, ведь у нас много молодых игроков. Кроме того, есть много практики, что, по-моему, очень хорошо для будущего нашей команды.

О волнении перед Евро

Думаю, у всех в такой ситуации есть переживания. Это первый чемпионат Европы, на который у меня есть шанс поехать. Если это произойдет, то исполнится моя маленькая мечта. Я с детства смотрел гандбол и хотел поиграть на таких аренах, на таком уровне, проявить себя. Потому, конечно, мандраж будет, но с этим нужно справляться. Мы уже в сборной и тренеры хотят, чтобы мы доказывали, что умеем играть, и в Украине есть хороший гандбол.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Отметим, что накануне континентального первенства у сборной Украины не будет товарищеских матчей.

