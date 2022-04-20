Розігруюча збірної України: «Нам потрібна тільки перемога»

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Розігруюча збірної України Мар’яна Маркевич розповіла про початок зборів національної команди напередодні матчів відбору Євро-2022, а також висловилася про майбутні матчі зі збірними Хорватії та Франції:



У перший день зборів у суботу провели одне тренування, сьогодні вранці пройшло друге тренування, вже більше дівчат з`їхалися. Працюємо зокрема над тактикою – захист, напад, більше моментів на зіграність. Попереду ще перегляд відео, але пам`ятаємо і першу гру проти Хорватії. Ми тоді перемогли, значить – можемо, настрій – бойовий. Нам потрібна тільки перемога, це обов`язково.

До збірної почали готуватися вже на зборах «Галичанки» у Чехії, особливо упродовж останнього тижня. Психологічно у збірній всі налаштовані. Так, є різні ситуації, час – важкий, але ніхто руки не опускає.