Розігруюча збірної України: «Нам потрібна тільки перемога»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 5) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Леванте - Севилья 2:3 Окончен
22:30 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Вольфсбург - Майнц -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Чикаго Блэкхокс 4:1 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз 1:3 Окончен
Баскетбол (2 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Юта Джаз - Даллас Маверикс 118:126 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз 113:118 Окончен
Футбол (8 событий из 36) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Уотфорд -:- Запланирован
19:30 Брентфорд - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лион - Монпелье -:- Запланирован
20:00 Сент-Этьен - Монако -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ланс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Рома -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
19:30 Детройт Ред Уингс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:00 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
23:30 Юта Джаз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:00
Баскетбол. Чемпионат Европы 2023. Женщины. Квалификация. Украина - Франция
15:25
Баскетбол. Суперлига Windrose. Николаев - Будивельнык

Розігруюча збірної України: «Нам потрібна тільки перемога»

Матч українок з хорватками у відборі Євро-2022 дивіться на XSPORT о 18:55
Гандбол
20 апреля 15:59
Розігруюча збірної України: «Нам потрібна тільки перемога»
Фото: ФГУ

Розігруюча збірної України Мар’яна Маркевич розповіла про початок зборів національної команди напередодні матчів відбору Євро-2022, а також висловилася про майбутні матчі зі збірними Хорватії та Франції:

Ми перебуваємо на спортивній базі у невеликому селищі, умови – прекрасні, розмістилися – по двоє у номерах, зала для тренувань – в одній хвилині від готелю, харчування – корисне, все для спортсменів. Тобто умови супер, є все щоб готуватись. 

У перший день зборів у суботу провели одне тренування, сьогодні вранці пройшло друге тренування, вже більше дівчат з`їхалися. Працюємо зокрема над тактикою – захист, напад, більше моментів на зіграність. Попереду ще перегляд відео, але пам`ятаємо і першу гру проти Хорватії. Ми тоді перемогли, значить – можемо, настрій – бойовий. Нам потрібна тільки перемога, це обов`язково. 

До збірної почали готуватися вже на зборах «Галичанки» у Чехії, особливо упродовж останнього тижня. Психологічно у збірній всі налаштовані. Так, є різні ситуації, час – важкий, але ніхто руки не опускає. 

Трансляція матчу Україна – Хорватія пройде на телеканалі XSPORT та порталі XSPORT.ua. Початок – 20 квітня о 18:55.

Источник: handball.net.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Женская сборная Украины по гандболу Евро-2022 (гандбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украина проиграла Хорватии в матче квалификации Евро-2022
Украина проиграла Хорватии в матче квалификации Евро-2022
Гандбол
20 апреля 22:30
Відео трансляція. Відбір на чемпіонат Європи-2022. Україна – Хорватія
Відео трансляція. Відбір на чемпіонат Європи-2022. Україна – Хорватія
Гандбол
20 апреля 12:56
Сьогодні збірна України зіграє з бронзовим призером Євро-2020 у відборі на чемпіонат Європи-2022
Превью Сьогодні збірна України зіграє з бронзовим призером Євро-2020 у відборі на чемпіонат Європи-2022
Гандбол
20 апреля 12:13
Віталій Андронов: «Вся країна зараз у важких умовах, і ми зробимо все, щоб порадувати українців»
Эксклюзив Віталій Андронов: «Вся країна зараз у важких умовах, і ми зробимо все, щоб порадувати українців»
Гандбол
12 апреля 21:45
Обнародованы даты и места проведения ближайших матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2022
Обнародованы даты и места проведения ближайших матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2022
Гандбол
01 апреля 10:48

Новости: Гандбол

Украина проиграла Хорватии в матче квалификации Евро-2022
Украина проиграла Хорватии в матче квалификации Евро-2022
20 апреля 22:30
Розігруюча збірної України: «Нам потрібна тільки перемога»
Розігруюча збірної України: «Нам потрібна тільки перемога»
20 апреля 15:59
Відео трансляція. Відбір на чемпіонат Європи-2022. Україна – Хорватія
Відео трансляція. Відбір на чемпіонат Європи-2022. Україна – Хорватія
20 апреля 12:56
Сьогодні збірна України зіграє з бронзовим призером Євро-2020 у відборі на чемпіонат Європи-2022
Превью Сьогодні збірна України зіграє з бронзовим призером Євро-2020 у відборі на чемпіонат Європи-2022
20 апреля 12:13
Віталій Андронов: «Вся країна зараз у важких умовах, і ми зробимо все, щоб порадувати українців»
Эксклюзив Віталій Андронов: «Вся країна зараз у важких умовах, і ми зробимо все, щоб порадувати українців»
12 апреля 21:45
«Галычанка» уступила в борьбе за путевку в финал Кубка Европы
«Галычанка» уступила в борьбе за путевку в финал Кубка Европы
03 апреля 17:40
Обнародованы даты и места проведения ближайших матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2022
Обнародованы даты и места проведения ближайших матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2022
01 апреля 10:48
Куда же без Фарер? Стали известны соперники сборной Украины в отборе к Евро-2024
Куда же без Фарер? Стали известны соперники сборной Украины в отборе к Евро-2024
01 апреля 09:54
Федерация гандбола Украины поблагодарила НОК, МОК и Сергея Бубку
Федерация гандбола Украины поблагодарила НОК, МОК и Сергея Бубку
29 марта 16:53
Все новости

Популярные новости

«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 20:22
23
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 18:39
6
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 21:54
12
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Бокс Профессиональный бокс
15 апреля 22:03
УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов
УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов
Футбол Украинская Премьер-лига
16 апреля 23:22
1
На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 19:17
Все новости