Савукинас: «Даже в той части, где «Порту» нас догнал, мы не опустили руки»
Савукинас: «Барселона» – серьезный вызов для нас»
Наставник «Мотора» – о предстоящем матче 2-го тура Лиги чемпионов
18:41
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе запорожского клуба прокомментировал предстоящий выездной матч в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Готовились к этому матчу традиционно. В понедельник у ребят был выходной. Во вторник команда провела две тренировки, посмотрели видео и сделали акценты на защитные действия, если говорить конкретно про вчерашний день, – так о подготовке своих подопечных рассказывает наставник «Мотора». Проанализировали свою игру с «Порту», посмотрели все нюансы, что получилось, что не получилось. Будем делать выводы и надеемся, что следующие игры, в том числе и ближайший матч с «Барсой» будет успешным для нас».
«Конечно, приятно взять победу на старте и тем более дома, при своих зрителях, которые соскучились не только по нашим победам, и по гандболу в целом. И ребята в хорошем настроении готовятся к следующим вызовам. Испанская команда, включая этот сезон и имея в виду прошлый год, не проигрывала пока что ни разу. Поэтому этот вызов серьезный для нас».
«Что касается обороны, там много не поменялось, все же вместо тренера испанца пришел испанец, как всем известно, испанская школа в целом имеет свой нюанс в этом аспекте игры. А так конечно,добавились серьезные ребята. Добавился Ричардсон из «Монпелье» на правый полусредний, который вместе с Диком Мемом делают очень большой результат. У «Барсы» сменился вратарь, но основной голкипер остался на своем месте. И это остается сильной позицией в команде. Так что там компания подобрана очень мощная».
Матч «Барселона» – «Мотор» состоится 23 сентября. Начало – в 19:45.
Напомним, «Мотор» с победы стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов. В матче 1-го тура группового раунда турнира подопечные Савукинаса в напряженном поединке переиграли «Порту» со счетом 30:27.
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