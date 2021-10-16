Савукинас: «Команда «Кельце» заслужила эти два очка больше, чем мы»
Савукинас: «Чтобы играть против таких команд как ПСЖ, нам нужно быть сфокусированными на дисциплине всю игру»
Наставник «Мотора» – о выездном поражении в матче Лиги чемпионов
16 октября 08:57
Гинтарас Савукинас / Фото - http://handball.motorsich.com/Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас прокомментировал поражение своей команды в выездном матче в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с ПСЖ (32:40).
Цитирует литовского специалиста пресс-служба запорожского клуба.
«Этот матч показал, чтобы играть против таких опытных и квалифицированных команд, нам нужно быть сфокусированными на дисциплине всю игру. А также обратить особое внимание на те части, где мы не до конца правильно отреагировали, а соперник использовал это и сделал разрыв в счете огромным, как в первом, так и во втором таймах. Другой вопрос, что мы не закрыли центральную зону и оставили нашего вратаря один на один с игроком команды ПСЖ. В этом было наше главное отличие».
Напомним, в предыдущих трех турах «Мотор» добыл одну победу и дважды проиграл.
Турнирная таблица группы B Лиги чемпионов после 4-х туров.
Комментарии 0