Савукинас: «Динамо» уже удивило нас в Запорожье, когда весь матч играло «7 на 6»

Наставник «Мотора» – о грядущей гостевой встрече с бухарестской командой в Лиге чемпионов







Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.com Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас поделился ожиданиями от матча в рамках 10-го тура группового раунда Лиги чемпионов против бухарестского «Динамо».



Цитирует литовского специалиста пресс-служба чемпиона Украины.



«Динамо» уже удивило нас в Запорожье, когда весь матч играло «7 на 6». Просматривали его игру после нашего поединка, разбирали еще и сегодня. Все проанализировали, все знаем про соперников, главное, чтобы мы выполнили и использовали ту информацию, которой владеем. У них сейчас из-за травмы отсутствует основной правый полусредний Амин Баннур. Но у них еще есть два опытных игрока на этой позиции – Хавьер Умет и Эдуардо Гурбиндо. Так что там команда укомплектована, отсутствие одного игрока, наверное, не так сильно почувствуется для них».



Матч состоится 9 декабря в Бухаресте. Начало –в 19.45.



Напомним, в домашнем матче, который состоялся в рамках 5-го тура Лиги чемпионов,

Главный тренер «Мотора»поделился ожиданиями от матча в рамках 10-го тура группового раунда Лиги чемпионов против бухарестского «Динамо».Цитирует литовского специалистачемпиона Украины.Матч состоится 9 декабря в Бухаресте. Начало –в 19.45.Напомним, в домашнем матче, который состоялся в рамках 5-го тура Лиги чемпионов, «Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» со счетом 28:27

Владимир Кириченко