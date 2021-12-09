Савукинас: «То, как сработала защита, вместе с Геннадием Комком и дало ту разницу в счете»
Савукинас: «Динамо» уже удивило нас в Запорожье, когда весь матч играло «7 на 6»
Наставник «Мотора» – о грядущей гостевой встрече с бухарестской командой в Лиге чемпионов
15:35
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас поделился ожиданиями от матча в рамках 10-го тура группового раунда Лиги чемпионов против бухарестского «Динамо».
Цитирует литовского специалиста пресс-служба чемпиона Украины.
«Динамо» уже удивило нас в Запорожье, когда весь матч играло «7 на 6». Просматривали его игру после нашего поединка, разбирали еще и сегодня. Все проанализировали, все знаем про соперников, главное, чтобы мы выполнили и использовали ту информацию, которой владеем. У них сейчас из-за травмы отсутствует основной правый полусредний Амин Баннур. Но у них еще есть два опытных игрока на этой позиции – Хавьер Умет и Эдуардо Гурбиндо. Так что там команда укомплектована, отсутствие одного игрока, наверное, не так сильно почувствуется для них».
Матч состоится 9 декабря в Бухаресте. Начало –в 19.45.
Напомним, в домашнем матче, который состоялся в рамках 5-го тура Лиги чемпионов, «Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» со счетом 28:27.
Комментарии 0