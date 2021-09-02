Савукинас: «Нам пришлось постараться, чтобы переломить ход обоих матчей с «Татраном»
Савукинас: «Игра с «Донбассом» послужила для нас некой репетицией перед Финала четырех SEHA-Лиги»
Наставник «Мотора» – о победе в матче за Суперкубок Украины
2 сентября 12:23
Гинтарас Савукинас и Айденас Малашинскас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью официальному сайту запорожского клуба поделился эмоциями после победы своей команды в матче за Суперкубок Украины с «Донбассом».
«В этом матче мы могли посмотреть большинство наших игроков, в том числе и тех, которые меньше получали время или не были заявлены на выходных. Тем самым мы посмотрели и наши тренировочные наработки, которые мы сделали после анализа игры с «Татраном». Мы всегда хотим что-то добавить в свою игру и улучшить какие-то моменты. И вот сегодня этому было место. Эта игра послужила для нас некой репетицией перед «финалом четырех» SEHA-Лиги. К сожалению, большой перевес не позволял нашим игрокам максимально сконцентрироваться. Потому что сегодня соперник был на порядок уровнем ниже наших игроков. И они это чувствовали. И, несмотря на то, что перед игрой мы это обсуждали, что надо уже готовиться к пятнице, тем не менее, немножечко моментами чувствовалась расслабленность и некоторые моменты могли выполнить лучше. Но здесь нет никакого упрека игрокам. Просто игра сложилась так, что очень тяжело в таких играх сконцентрироваться и выдать максимально 100%. Одним из условий этого матча была подготовка команды к следующему этапу».
Напомним, в новом сезоне «Мотор» примет участие в Лиге чемпионов.
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