Савукинас: «Динамо» уже удивило нас в Запорожье, когда весь матч играло «7 на 6»
Савукинас: «Мы не боролись с «Динамо» достаточно хорошо, чтобы забрать эти два очка»
Наставник «Мотора» – о выездном поражении команды в Лиге чемпионов
07:17
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас поделился эмоциями после выездного поражения своей команды в матче 10-го тура Лиги чемпионов против бухарестского «Динамо» (29:33).
Цитирует литовского специалиста официальный сайт клуба.
«Мы не боролись достаточно хорошо, чтобы забрать эти два очка. Вначале у нас не получалось в обороне, и это давало игрокам «Динамо» больше свободы и больше уверенности, и они забивали большую часть атак. К сожалению, в решающие моменты второго тайма, когда игра была очень плотной, мы пропустили несколько очень важных бросков и в итоге уступили».
Напомним, в домашнем матче, который состоялся в рамках 5-го тура Лиги чемпионов, «Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» со счетом 28:27.
А тем временем лидер запорожского клуба Айденас Малашинскас продлил контракт с клубом.
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