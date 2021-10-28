Сегодня «Мотор» сыграет против «Фленсбурга» в Лиге чемпионов
Савукинас: «Мы ожидаем очень тяжелую игру и надеемся на успешное окончание»
«Мотор» сыграет против аутсайдера группы немецкого «Фленсбурга»
13:18
Фото: пресс-служба Мотора
Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Фленсбурга». Слова специалиста приводит пресс-служба запорожцев:
«Расслабленности в предстоящем матче у нас не будет ни в коем случае, потому что группа у нас очень плотная. И наши соперники доказывают, что они боеспособны бороться в этой группе и набирать очки, что и происходит. «Фленсбург» пока что не очень успешно начал турнир, но это опытная и мощная команда, хорошо знающая, как играется гандбол на этом уровне. Так что не думаю, что у нас будет расслабленность. Мы ожидаем очень тяжелую игру и, конечно, надеемся на успешное окончание».
В предыдущем матче Лиги чемпионов «Мотор» обыграл «Динамо» Бухарест.
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