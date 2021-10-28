Савукинас: «Мы ожидаем очень тяжелую игру и надеемся на успешное окончание»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняБудущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 18 лет стал чемпионом мира
матч-центр
Вчера 26
Сейчас 0
Сегодня 22
Завтра 23
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ницца - Марсель 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Сампдория - Аталанта 1:3 Окончен
19:30 Ювентус - Сассуоло 1:2 Окончен
21:45 Эмполи - Интер 0:2 Окончен
21:45 Лацио - Фиорентина 1:0 Окончен
21:45 Кальяри - Рома 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Мальорка - Севилья 1:1 Окончен
20:00 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Окончен
21:00 Бетис - Валенсия 4:1 Окончен
22:30 Реал - Осасуна 0:0 Окончен
Хоккей (8 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Калгари Флэймс 3:5 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:5 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 1:3 Окончен
03:30 Нэшвилл Предаторс - Сан-Хосе Шаркс 3:1 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Виннипег Джетс 3:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Монреаль Канадиенс 5:1 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Миннесота Уайлд 2:3 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Мариуполь 4:1 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс 112:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз 98:106 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс 116:106 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс 121:125 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 122:110 Окончен
Теннис (3 события из 39) показать все
ATP 2021 (St. Petersburg, Russia)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:05 Марин Чилич - А. Рамос-Винолас 2:0 Окончен
16:50 Адриан Маннарино - Карен Хачанов 0:2 Окончен
WTA 2021 (Courmayeur, Italy)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:30 Даяна Ястремская - Катерина Козлова 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Наполи - Болонья -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Леванте - Атлетико -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 15) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Бостон Брюинс 4:1 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Детройт Ред Уингс 2:3 Окончен
02:30 Чикаго Блэкхокс - Торонто Мейпл Лифс 2:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 2:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Филадельфия Флайерс 3:5 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
19:00 Днепр - Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 111:120 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардз 107:116 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Майами Хит 93:106 Окончен
02:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Атланта Хоукс 99:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Индиана Пэйсерс 118:100 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Миннесота Тимбервулвс 108:113 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс 123:115 Окончен
05:00 Финикс Санс - Сакраменто Кингз 107:110 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 116:96 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Кливленд Кавальерс 79:92 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Днепр - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 32) показать все
WTA 2021 (Cluj Napoca 2, Romania)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:00 Мона Бартель - Марта Костюк 0:2 Окончен
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Лилль -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 Полесье - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Волынь - Агробизнес -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Прометей - Кривбасс -:- Запланирован
18:00 БК Запорожье - Николаев -:- Запланирован
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - БК Одесса -:- Запланирован

Савукинас: «Мы ожидаем очень тяжелую игру и надеемся на успешное окончание»

«Мотор» сыграет против аутсайдера группы немецкого «Фленсбурга»
Гандбол
13:18
Савукинас: «Мы ожидаем очень тяжелую игру и надеемся на успешное окончание»
Фото: пресс-служба Мотора

Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Фленсбурга». Слова специалиста приводит пресс-служба запорожцев:

«Расслабленности в предстоящем матче у нас не будет ни в коем случае, потому что группа у нас очень плотная. И наши соперники доказывают, что они боеспособны бороться в этой группе и набирать очки, что и происходит. «Фленсбург» пока что не очень успешно начал турнир, но это опытная и мощная команда, хорошо знающая, как играется гандбол на этом уровне. Так что не думаю, что у нас будет расслабленность. Мы ожидаем очень тяжелую игру и, конечно, надеемся на успешное окончание».

В предыдущем матче Лиги чемпионов «Мотор» обыграл «Динамо» Бухарест.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гинтарас Савукинас Мотор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сегодня «Мотор» сыграет против «Фленсбурга» в Лиге чемпионов
Сегодня «Мотор» сыграет против «Фленсбурга» в Лиге чемпионов
Гандбол
11:21
Денисов – о победе над «Динамо» в Лиге чемпионов: «Это была настоящая битва»
Денисов – о победе над «Динамо» в Лиге чемпионов: «Это была настоящая битва»
Гандбол
22 октября 08:21
Савукинас: «Мы готовили особенные конкретные вещи на матч с «Динамо»
Савукинас: «Мы готовили особенные конкретные вещи на матч с «Динамо»
Гандбол
22 октября 08:00
«Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» в Лиге чемпионов
«Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» в Лиге чемпионов
Гандбол
21 октября 21:44
Комок: «С «Динамо» Бухарест нас устроит только победа»
Комок: «С «Динамо» Бухарест нас устроит только победа»
Гандбол
21 октября 11:06
Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Динамо»
Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Динамо»
Гандбол
21 октября 07:40

Новости: Гандбол

Новий віцелідер у жіночій Суперлізі: огляд туру
Репортаж
Новий віцелідер у жіночій Суперлізі: огляд туру
14:59
Савукинас: «Мы ожидаем очень тяжелую игру и надеемся на успешное окончание»
Савукинас: «Мы ожидаем очень тяжелую игру и надеемся на успешное окончание»
13:18
Сегодня «Мотор» сыграет против «Фленсбурга» в Лиге чемпионов
Сегодня «Мотор» сыграет против «Фленсбурга» в Лиге чемпионов
11:21
Денисов – о победе над «Динамо» в Лиге чемпионов: «Это была настоящая битва»
Денисов – о победе над «Динамо» в Лиге чемпионов: «Это была настоящая битва»
22 октября 08:21
Савукинас: «Мы готовили особенные конкретные вещи на матч с «Динамо»
Савукинас: «Мы готовили особенные конкретные вещи на матч с «Динамо»
22 октября 08:00
«Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» в Лиге чемпионов
«Мотор» обыграл бухарестское «Динамо» в Лиге чемпионов
21 октября 21:44
Комок: «С «Динамо» Бухарест нас устроит только победа»
Комок: «С «Динамо» Бухарест нас устроит только победа»
21 октября 11:06
Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Динамо»
Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против «Динамо»
21 октября 07:40
Левая полусредняя сборной Украины Савчин сменила клубную прописку
Левая полусредняя сборной Украины Савчин сменила клубную прописку
19 октября 15:57
Все новости

Популярные новости

Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
9
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
8
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
14:00
УХЛ. «Краматорск» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:00
УХЛ. «Днепр» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Днепр» — «Сокол». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Араз». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Араз». Видео трансляция на XSPORT
19:00
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
29 октября 18:30
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Личени». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Личени». Видео трансляция на XSPORT
29 октября 19:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Чемпионат Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
30 октября 14:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00