Савукинас назначен на пост наставника сборной Литвы. Он продолжит руководить «Мотором»
Савукинас: «Надеюсь, Чуприна и Алехин усилят нас в новом сезоне»
Главный тренер «Мотора» – о кадровых изменениях в команде
12:49
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comНовоиспеченный главный тренер сборной Литвы и наставник «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе клуба рассказал о состоянии дел в запорожском коллективе.
Как так получилось, что команда вынуждена была отправиться на карантин?
«Первым из строя у нас выпал капитан еще на прошлой неделе. В команде появился случай заболевания, и в субботу перед тренировкой ребятам, которые пришли пораньше, наш доктор сделал экспресс-тесты. Их результаты оказались положительными. Мы сразу отменили все тренировки, отменили встречу с львовским СКА. Уже в понедельник вся команда сдала ПЦР-тесты. Появились еще несколько зараженных игроков».
«Остается смотреть, как игроки будут себя чувствовать. Ожидания мои такие, чтобы все гандболисты, которые будут выходить из карантина, с пониманием отнеслись и впряглись в работу с самого первого дня. Понятно, что это будет нелегко, потому что пропуск занятий скажется на физических кондициях. Уже 10 февраля у нас матч СЕХА-лиги, а 17-го приезжает ПСЖ. В ближайшее время ребята должны выходить из карантина и подключаться к команде. Надеемся, эти матчи мы сможем сыграть по расписанию».
Во второй половине сезона у «Мотора» произошли кадровые изменения. В аренду в «Азоты» уехал линейный Иван Бурзак. Руководство клуба обсуждало с вами этот момент?
«Решение созревало по ходу осени. Все же у Вани не было много игрового времени в Лиге чемпионов. Понятно, что он молодой гандболист, ему надо время. Но мы не были довольны тем результатом, который он показал в первых матчах Лиги чемпионов. Аренда — это для него возможность для роста и для получения большего игрового времени. По уровню это, конечно, ступенька ниже, чем Лига чемпионов, но гораздо выше чемпионата Украины. Не скажу, что это было спонтанным решением. Все обсуждалось и с игроком, и с руководством команды».
С нового сезона у «Мотора» будут два новичка – вратарь Игорь Чуприна и полусредний Николай Алехин. Что можете сказать об этих игроках?
«Мы ищем укрепления на тех позициях, которые на сегодня видим проблематичными. Надеемся, что эти гандболисты, которые выступают в своих национальных сборных, покажут свое мастерство и укрепят нашу игру в следующем сезоне».
Накануне стало известно, что в «Моторе» – вспышка коронавируса.