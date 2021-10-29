Савукинас: «Мы ожидаем очень тяжелую игру и надеемся на успешное окончание»
Савукинас: «Нам не хватало дисциплины, а вот оборона «Фленсбурга» действовала более агрессивно»
Наставник «Мотора» – о поражении в матче 6-го тура Лиги чемпионов
29 октября 11:00
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас поделился эмоциями после выездного поражения своей команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Фленсбурга» (27:34). Цитирует литовского специалиста официальный сайт EHF.
«Первый тайм для нас сложился неплохо, второй – хуже. Нам не хватало дисциплины. С другой стороны, оборона «Фленсбурга» действовала более агрессивно».
Также фиаско запорожцев прокомментировал испанский легионер «Мотора» Карлос Молина.
«Это был не лучший день для нас как в защите, так и в нападении. Соперник помогал Кевину Меллеру намного больше, чем мы нашим голкиперам».
«Мотор» после этого поражения продолжает пребывать на шестом месте в турнирной таблице – последней позиции, которая дает путевку в плей-офф турнира. «Фленсбург» остается на дне группы B.
Напомним, «Мотор» дома обыграл бухарестское «Динамо» со счетом 28:27.
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