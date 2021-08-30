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Савукинас: «Нам пришлось постараться, чтобы переломить ход обоих матчей с «Татраном»

Наставник «Мотора» – о выходе в Финал четырех SEHA-Лиги
Гандбол
07:18
Савукинас: «Нам пришлось постараться, чтобы переломить ход обоих матчей с «Татраном»
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.com
Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе запорожского клуба подвел итог четвертьфинального противостояния со словацким «Татраном» в SEHA-Лиги, а также поделился эмоциями после выхода в Финал четырех турнира.

«Прежде всего я благодарю команду «Татран» за очень напряженные две игры. Сценарий матчей был очень похож, и нам пришлось хорошо постараться, чтобы переломить ход что вчерашней, что сегодняшней встреч. Первое, что нам мешало в этих двух играх, – это наша реализация. Что в первом, что в сегодняшнем матчах вратарь «Татрана» был какой-то непробиваемой стеной. И с тех позиций, с которых мы пытались забросить, он непонятным образом имел возможность отбивать мяч. И делал это очень успешно в большинстве моментов, это и держало команды на равном уровне продолжительное время».


«Хочу поблагодарить своих ребят за то внимание и концентрацию, которую они выдержали, несмотря на какие-то не совсем успешные действия по ходу игры. Все же они шли до самого конца и в каком-то моменте смогли сломить игру что вчера, что сегодня. Несмотря на то что соперник имел свой план игры, исходя из ресурсов. Нам пришлось очень сильно постараться, чтобы превратить результат в свою пользу. Из этих двух игр мы получили большую информацию для нашей дальнейшей работы на Финал четырех SEHA-Лиги. Видим, где надо очень сильно поработать, а какие моменты у нас удаются более успешно. Так что я благодарю соперников за сыгранные матчи, а своих игроков – за эти победы».


Напомним, оба матча с «Татраном» запорожцы проводили на домашней площадке и праздновали победы со счетом 27:22, 29:19.
Владимир Кириченко
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Гинтарас Савукинас Мотор

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