Савукинас: «Все травмированные игроки в ближайшее время вернутся в строй»
Савукинас назначен на пост наставника сборной Литвы. Он продолжит руководить «Мотором»
50-летний специалист уже выбрал себе ассистента
07:40
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comНаставник запорожского «Мотора» Гинтарас Савукинас стал новым главным тренером сборной Литвы. На этом посту он сменил Миндаугаса Андрюшку, который ушел в отставку после чемпионата Европы-2022.
Савукинас уже выбрал помощника – ассистировать ему будет Гинтарас Пашкявичюс, который тренирует команду «Амбер» из Вильнюса и молодежную сборную Литвы.
Цитирует Савукинаса rankinis.lt.
«Рад получить это предложение. Главное, что мое видение игры и федерации совпадают. Моя цель не в том, чтобы выступать в каких-то отборах и тому подобное. Цели долгосрочные, и хочется двигаться вперед, чтобы участие сборной Литвы в топ-турнирах стало нормой. Сейчас определим ближайшие планы перед матчем с Израилем, пересмотрим состав – действительно есть над чем работать».
Ближайшей весной сборная Литвы выступит в отборочной кампании ЧМ-2023. Первым соперником станет команда Израиля. В случае прохода, литовцам предстоят матчи со сборной Венгрии.
Накануне стало известно, что в «Моторе» – вспышка коронавируса.