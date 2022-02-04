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02:30 Детройт Ред Уингс - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
04:30 Аризона Койотис - Калгари Флэймс 2:4 Окончен
04:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 0:5 Окончен
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02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 113:107 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлис 108:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерс 115:104 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 114:120 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 108:104 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Бруклин Нетс 112:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 99:94 Окончен
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02:30 Атланта Хоукс - Финикс Санс 124:115 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 126:114 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 111:110 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Даллас Маверикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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Савукинас назначен на пост наставника сборной Литвы. Он продолжит руководить «Мотором»

50-летний специалист уже выбрал себе ассистента
Гандбол
07:40
Савукинас назначен на пост наставника сборной Литвы. Он продолжит руководить «Мотором»
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.com
Наставник запорожского «Мотора» Гинтарас Савукинас стал новым главным тренером сборной Литвы. На этом посту он сменил Миндаугаса Андрюшку, который ушел в отставку после чемпионата Европы-2022.

Савукинас уже выбрал помощника – ассистировать ему будет Гинтарас Пашкявичюс, который тренирует команду «Амбер» из Вильнюса и молодежную сборную Литвы.

Цитирует Савукинаса rankinis.lt.

«Рад получить это предложение. Главное, что мое видение игры и федерации совпадают. Моя цель не в том, чтобы выступать в каких-то отборах и тому подобное. Цели долгосрочные, и хочется двигаться вперед, чтобы участие сборной Литвы в топ-турнирах стало нормой. Сейчас определим ближайшие планы перед матчем с Израилем, пересмотрим состав – действительно есть над чем работать».


Ближайшей весной сборная Литвы выступит в отборочной кампании ЧМ-2023. Первым соперником станет команда Израиля. В случае прохода, литовцам предстоят матчи со сборной Венгрии.

Накануне стало известно, что в «Моторе» – вспышка коронавируса.
Владимир Кириченко
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Гинтарас Савукинас Мотор

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