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Савукинас: «Перед каждым матчем Лиги чемпионов концентрация и подготовка с экстра-мотивацией присутствует всегда»

Наставник «Мотора» – о предстоящем домашнем матче с «Порто»

Гандбол
15:17
Савукинас: «Перед каждым матчем Лиги чемпионов концентрация и подготовка с экстра-мотивацией присутствует всегда»
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.com
Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью официальному сайту запорожского клуба поделился ожиданиями от стартового матча группового раунда Лиги чемпионов.

Гинтарас, как готовиться команда к первому матчу Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022?

«Готовиться планомерно по отработанной схеме. В понедельник у нас был отдых, во вторник и среду вновь приступаем к тренировкам. Конечно же, к первой игре Лиги чемпионов мы начали готовиться еще на прошлой неделе. Некоторые моменты из нашего тренировочного процесса мы опробовали в субботней игре с «Одессой». Ничего особенного и нового нет. Мы изучили весь процесс подготовок к таким играм еще в прошлом сезоне. Работаем в том же направлении».


На тренировочных сборах и на матчах SEHA-Лиги отсутствовали два легионера – Лука Шебетич и Йонас Трухановичус. Сможем ли мы увидеть этих игроков на площадке в матче с «Порту»?

«Более всего вероятно появление Луки Шебетича. Всю прошлую неделю он уже работал с командой. Так сказать контрольную работу он сделал в субботу, сыграл первый матч с командой и сейчас продолжает тренироваться в хорошем настроении и динамике. Уже начал подключаться к общим тренировкам с командой и Йонас Трухановичус. Пока только в защите мы его пробуем и имеем много позитива, еще более детальную картину нам даст медицинский персонал. Как он выглядит, и насколько мы можем рассчитывать на этого игрока. Но то, что видно из тренировок я оптимистически на это смотрю, что Йонас тоже может быть в составе».


Уже просматривали матчи соперника, какими сильными сторонами может похвастаться «Порту»?

«Может похвастаться очень солидным составом. Потому что в составе этой команды есть много игроков, как португальской сборной, так и других национальностей, и это делает соперника очень сильным. Знаю, что это клуб, который играет уже не первый год в Лиге чемпионов и имеет хороший опыт. У них в составе произошли некоторые изменения – одни люди ушли, другие пришли. Наверное, самый колоритный трансфер это Вальдес, который пришел с лиссабонского «Спортинга». Он очень хорош и силен в центре защиты. В португальском клубе он укрепляет эту позицию, но и может сыграть в атаке. Так что команда очень солидная и надо будет серьезно поработать, чтобы добыть победу».


Есть ли у команды мандраж перед стартовым матчем Лиги чемпионов?

«Я бы не сказал что это мандраж. Да такая повышенная мотивация, перед игрой конечно есть. Но это не только из-за того, что это первая игра Лиги чемпионов. Я думаю, что перед каждым матчем Лиги чемпионов концентрация и подготовка с экстра-мотивацией присутствует всегда и так должно быть. Потому что одно дело играть на уровне чемпионата Украины и совсем другое готовиться уже к Лиге чемпионов и к матчам SEHA-Лиги с участием сильных соперников».


16 сентября «Мотор» в Запорожье сыграет с «Порту».

Накануне в Финале четырех SEHA-Лиги «Мотор» завоевал бронзу. В матче за 3-е место запорожцы обыграли белорусский «Мешков Брест» со счетом 31:20.   
Владимир Кириченко
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Гинтарас Савукинас Мотор Лига чемпионов (гандбол)

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