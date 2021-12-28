Савукинас: «Мы не боролись с «Динамо» достаточно хорошо, чтобы забрать эти два очка»
Савукинас: «По Трухановичюсу никакой ясности нет. Мороза, возможно, мы вообще не увидим в этом сезоне»
Наставник «Мотора» – о выступлениях клуба во второй половине 2021 года
08:22
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе клуба подвел итоги первой части сезона-2021/22 и внес ясность относительно ситуации с травмированными игроками запорожской команды.
Первая половина сезона-2021/22 позади. Как бы вы охарактеризовали этот период для команды?
«Прежде всего нам немножко не повезло. На летних сборах не избежали краткосрочных травм, которые выводили наших игроков из строя именно во время гандбольной подготовки. В наших предсезонных играх хотелось бы больше качества и наработок. Что касается первой половины сезона, думаю, мы показали характер. После десяти матчей Лиги чемпионов имеем восемь очков. В такой сильной группе это довольно солидный результат. Нам пока не удаются поединки на выезде, но дома мы уступили только раз с минимальным счетом команде, которая лидирует в нашей группе. Остальные матчи с прямыми конкурентами мы выиграли, а также смогли взять верх над «Веспремом» и «Фленсбургом».
«Первую часть сезона можно назвать успешной. К сожалению, пока не получили никакой информации по SEHA-Лиге. Нам ее не хватает, хочется дать больше серьезной игровой практики гандболистам, которые меньше задействованы или вообще не принимают участия в матчах Лиги чемпионов».
Когда мы увидим Йонаса Трухановичюса на площадке?
«Это сложный вопрос и непростая ситуация. Если честно, сейчас наша медицинская служба работает по многим направлениям, и четкого ответа на сегодня мы не имеем. Все ждут, когда же Йонасу дадут зеленый свет, и он сможет играть. Но пока, к сожалению, никакой ясности нет. Остается только ждать».
Когда сыграет Иван Мороз? Сможем ли мы увидеть его уже в феврале на площадке?
«Думаю, нет. Лечение травмы такого типа займет гораздо больше времени, чем хотелось бы. Не могу сказать, что мы вообще увидим его в игре в этом сезоне».
Команда ушла на каникулы. Что дальше?
«Мы возвращаемся 3 января в Запорожье. 4, 5 и 6 января будем потихоньку входить в колею будней, тренироваться в подготовительном режиме. С 10 по 20 января планируем сбор в Запорожье. Потом мы надеемся, что несколько участников ЧЕ-2022 возвратятся в клуб. И на заключительную неделю января запланированы два товарищеских матча с минским СКА».
Накануне литовский разыгрывающий «Мотора» Айденас Малашинскас продлил контракт с запорожским клубом.