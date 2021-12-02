Савукинас: «После хорошего старта мы на упустили несколько минут, и «Веспрем» заполучил преимущество»
Савукинас: «То, как сработала защита, вместе с Геннадием Комком и дало ту разницу в счете»
Наставник «Мотора» – о домашней победе над «Фленсбургом» в Лиге чемпионов
15:15
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе клуба поделился эмоциями после победы своей команды в домашнем матче против вице-чемпиона «Германии» Фленсбурга (31:22), который состоялся в рамках 9-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Хочу поблагодарить соперников за честную игру. Обе команды были настроены на борьбу и играли в напряженном ритме. В первом тайме нам не все удавалось из того, что мы планировали и готовили. Поэтому в перерыве, в раздевалке мы немного переставили акценты и уже стали играть так, как мы хотели бы это видеть. Прежде всего, старались играть от защиты – это была главная установка на матч. И то, как сработала защита, вместе с Геннадием Комком и дало ту разницу в счете. Конечно, выиграть столько мячей у «Фленсбурга» это очень хороший результат и мы им очень довольны. Сегодня каждый игрок постарался внести свою лепту в победу, и я благодарен своим ребятам за это».
Напомним, в минувшем матче группового раунда Лиги чемпионов «Мотор» на выезде проиграл проиграл «Веспрему» (29:36).
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