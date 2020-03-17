Савукинас: «Барселона» показала хороший уровень игры»
Савукинас: «В гостях у «Вардара» всегда тяжело всем играть»
Наставник «Мотора» – о предстоящем поединке в SEHA-Лиге
15:19
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comГлавный тренер «Мотора Гинтарас Савукинас в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от предстоящего поединка в рамках 4-го тура группового раунда SEHA-Лиги с македонским «Вардаром».
«Команда готовилась, увы, не в полном составе, так как многие наши игроки были в сборных. Иван Мороз и Вячеслав Бохан вернулись с расположения национальной команды чуть раньше. А вот шестеро украинских сборников приехали позже. Потому как они играли на Фарерских островах, и там было выявлено случай коронавируса, заболел их тренер. По последним данным игроки не зараженные, но все-таки для полной безопасности, они дома сдали тесты. Поэтому подготовка к этому матчу проходила с переменным успехом. Хорошо, что перед игрой мы имели еще несколько дней, чтобы собраться и поработать все вместе. Обычно после недели сборных требуется время, чтобы ребята опять вернулись в строй и включились в рабочий режим клуба. Это я просто констатирую факт, не у нас одних так жизнь устроена».
«В гостях у «Вардара» всегда тяжело всем играть, это факт. За многие годы выступления и в Лиге чемпионов и в SEHA-Лиге соперники доказали, что дома «Вардар» совсем другая команда – более мощная, более агрессивная и играть с ней на выезде будет очень тяжело. Да, мы победили в домашнем матче, нам хорошо удалось начало той игры и потом, имея задел, мы довели ее до успешного завершения. Но на выезде это будет новая игра и новый сценарий. Так что мы готовимся к очень тяжелому выезду и к нелегкой игре. Задача на матч – бороться за очки на поле соперника и укреплять свои позиции, которые мы имеем на сегодняшний день. А так же уже смотреть в будущее, на игру с Брестом, которая нам предстоит, не сбрасывая со счетов наши планы и задачи на положение в SEHA-Лиге».
Поединок «Вардар» – «Мотор» состоится 19 марта. Начало – в 21:15.
В первом матче между командами сильнейшим оказался «Мотор», выиграв встречу со счетом 30:23.
Запорожский коллектив на групповом этапе SEHA-Лиги идет без потери очков, одержав три победы в трех стартовых турах.