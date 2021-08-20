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Савукинас: «В контрольных играх не могли рассчитывать на Бохана, Трухановичюса и Шебетича, выбывших из-за травм»

Наставник «Мотора» – о предсезонной подготовке запорожской команды
Гандбол
11:36
Савукинас: «В контрольных играх не могли рассчитывать на Бохана, Трухановичюса и Шебетича, выбывших из-за травм»
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.com
Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе запорожского клуба подвел итоги сбора своей команды в Германии и международного турнира в Бресте (Беларусь).

«Сбор в Германии прошел по намеченному плану. Сыграли четыре матча, делали много анализа этих встреч, двигались от игры к игре. После запорожского сбора мы перешли к гандбольным делам, эти игры были такой своеобразной контрольной работой. В каждом проведенном матче находили что-то отрицательное и что-то положительное. Что не получалось, пытались изменить уже в следующей встрече и сыграть качественнее».


Удалось ли посмотреть новичков на игровой сессии? Как влились новые игроки в команду?

«К большому сожалению, в конце сбора в Запорожье у нас выпали Шебетич и Трухановичюс. Лука поехал с нами в Германию уже с травмой, но в надежде, что нет ничего серьезного. Но все же после недельной работы мы были вынуждены отправить его назад в Запорожье. А Трухановичюс после сбора ОФП в Запорожье потянул заднюю мышцу. Это выбило его из колеи на пару недель. Но он уже восстановился и практически готов присоединиться к команде. Поэтому на этих двух игроков мы не рассчитывали ни в одной подготовительной игре. Также на контрольных матчах отсутствовал еще и Вячеслав Бохан, который, к сожалению, получил травму на самой первой тренировке по приезде в Запорожье. Но сейчас Вячеслав уже потихоньку тренируется с командой и приближается к выходу на гандбольную площадку. По сути, на выездных играх у нас отсутствовали три основных игрока».


Какие взаимодействия получилось наиграть на сборах?

«В этом выезде в Германию и в Беларусь мы получили не только то негативное, о чем я уже упоминал, что были травмированы гандболисты, но также и посмотрели игроков. Например, Дмитрий Горига очень много времени играл как центральный защитник. И к концу двухнедельного периода он гораздо улучшил там свою игру. И намного комфортнее чувствовал себя на матчах в Бресте, нежели в первых играх в Германии. Также в отсутствие Шебетича мы пробовали на правом полусреднем Артема Козакевича, чтобы понять, может ли он нам помочь при сложной ситуации. Также там использовали и правшей – играли и тот же Тильте, и Горига. Скажем так, готовимся ко всем возможным вариантам, что могут встретиться у нас по ходу сезона. Также, исходя из нашего состава, попробовали в Германии защиту 5-1, которую практически не использовали в прошлом сезоне, чтобы тоже иметь какую-то альтернативу в играх».


Как сейчас команда будет готовиться к предстоящему матчу с «Татраном» в SEHA-Лиге?

«На этой неделе команда получила вторую дозу вакцины, после этого нужно было побыть определенное время без спорта, поэтому у клуба был выходной. Будем смотреть на реакцию и самочувствие ребят. Но на следующий день у команды запланирована тренировка. Конечно, еще вернемся к деталям игр в Бресте. Посмотрим, что в нашей работе надо корректировать и улучшать и как это сделать. И будем уже настраиваться на игру с «Татраном». До пятницы работаем в большом объеме, в субботу отдыхаем, в воскресенье вечером опять собираемся на подготовку. В понедельник летим в Словакию и во вторник уже играем».


Ранее стали известны даты четвертьфинальных поединков «Мотора» в SEHA-Лиге. Запорожский клуб сыграет со словацким «Татраном».
Владимир Кириченко
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Мотор Гинтарас Савукинас

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