Они продолжат защищать цвета Запорожья. Савукинас и Комок продлили контракты с «Мотором»
Савукинас: «Васильев получил срочный вызов в сборную России. Он уезжает из расположения «Мотора»
Наставник запорожцев – о предстоящем чемпионате Европы-2022
08 января 08:41
Гинтарас Савукинас / Фото - handball.motorsich.comЗапорожский «Мотор» после мини-отпуска вернулся к тренировочному процессу. Главный тренер действующего чемпиона Украины Гинтарас Савукинас в интервью пресс-службе клуба сообщил, что российский легионер команды Денис Васильев получил вызов в сборную перед стартом Евро-2022.
«Все хорошо. После новогодних праздников настроение у всех отличное. Только, как и следовало ожидать, немножко тяжеловато ребятам. Предоставленная пауза ощущается на кондициях игроков, и нужно «разбегаться».
Почему решили подключить к тренировкам несколько игроков второй команды?
«Это логичное решение, потому что у нас в расположении клуба остались только пять игроков, которые не уехали в сборные. Но еще один гандболист получил срочный вызов в сборную России. Поэтому Денис Васильев тоже уезжает».
«Мы рады, что столько наших гандболистов играют за сборные своих стран. Но те, которые не вызваны, должны готовиться ко второй части сезона. И, объединив их с ребятами из второй команды, которых нам рекомендовал тренер фарм-клуба, мы имеем группу побольше, с которой удобней и качественней работать».
Впереди ЧЕ-2022, за какую команду будете болеть?
«За те команды, в которых играют мои подопечные. Прежде всего за Литву, также за Украину, за российскую сборную. Я думаю, Денис Васильев попадет в состав. Жаль, что Лука Шебетич получил травму и не сможет выступить за сборную Хорватии. За Беларусь, конечно, ведь наш Слава Бохан тоже включен в состав. Я надеюсь, что все будут здоровы и пандемия не помешает турниру. Будем надеяться, что все это минует чемпионат Европы».
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Напомним, Савукинас продлил контракт с запорожским клубом.